Мак: «Мы контролировали игру, кроме последних десяти минут матча»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ .

Мы давали очень много пространства «Краснодару» в первой половине встречи. У них были возможности для того, чтобы атаковать. Во второй половине мы это изменили. Мы стали играть более плотно. У нас появились свои моменты с первых минут второго тайма. Мы контролировали игру, кроме последних десяти минут матча. У «Краснодара» снова появились моменты. Я считаю, что наша победа абсолютно заслуженная, мы контролировали ход встречи.