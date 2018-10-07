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Мак: «Мы контролировали игру, кроме последних десяти минут матча»

07 октября 2018, 18:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ.

Мы давали очень много пространства «Краснодару» в первой половине встречи. У них были возможности для того, чтобы атаковать. Во второй половине мы это изменили. Мы стали играть более плотно. У нас появились свои моменты с первых минут второго тайма. Мы контролировали игру, кроме последних десяти минут матча. У «Краснодара» снова появились моменты. Я считаю, что наша победа абсолютно заслуженная, мы контролировали ход встречи.

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ДСА
ДСА
07 октября 2018 в 19:16
Как могли Анжи проиграть, непонятно.
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