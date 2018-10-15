Селюк: «Я бы лично устроил Мамаеву и Кокорину суд Линча»

Известный футбольный агент считает, что и нужно наказывать самым жестким образом. Напомним, футболисты были арестованы за участие в драках.

Я общаюсь со многими футбольными людьми из разных стран мира, все в диком восторге от чемпионата мира. Мы видим сейчас, что посещаемость выросла даже в ФНЛ . Возросла семейная любовь к футболу, на матчи начали ходить женщины, дети идут на стадионы как на представление. И тут группка идиотов подставила такое большое дело под удар! И ведь есть еще люди, которые стараются оправдать их! Говорят, что на ужин или в обед можно это (пиво), а на завтрак вроде как неприлично.

Поэтому всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой… Мой отец умер, к сожалению, но если бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание — это 100 процентов, потому что он такой был. Поверьте мне, я бы им сам лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно.

Люди, которые защищают Кокорина и Мамаева, не понимают, за что пострадал этот Пак, водитель, который просто сидел и ждал в машине. Их должны наказать. Думаю, накажут жестко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их еще и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернется в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмет? Разве только «Спартак». Он же взял Еременко после кокаина. Пускай с ними разбираются следственные органы.

С Мамаевым и Кокориным пусть разбирается суд. Мы можем только сказать, что они должны быть наказаны. Вы только представьте, Кокорин и Мамаев Паку сказали: «Китаец, уезжай отсюда». Это плохо — националистический подход. Многонациональная страна у нас, не важен разрез глаз, люди должны жить с уважением друг к другу, к любому цвету кожи, быть толерантными. Бог ведь всё видит. Воздастся и Кокорину, и Мамаеву. Когда они ездят в Азию, не говорят же про местных, что они узкоглазые.