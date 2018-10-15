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Селюк: «Я бы лично устроил Мамаеву и Кокорину суд Линча»

15 октября 2018, 10:04

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Александра Кокорина и Павла Мамаева нужно наказывать самым жестким образом. Напомним, футболисты были арестованы за участие в драках.

Я общаюсь со многими футбольными людьми из разных стран мира, все в диком восторге от чемпионата мира. Мы видим сейчас, что посещаемость выросла даже в ФНЛ. Возросла семейная любовь к футболу, на матчи начали ходить женщины, дети идут на стадионы как на представление. И тут группка идиотов подставила такое большое дело под удар! И ведь есть еще люди, которые стараются оправдать их! Говорят, что на ужин или в обед можно это (пиво), а на завтрак вроде как неприлично.

Поэтому всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой… Мой отец умер, к сожалению, но если бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание — это 100 процентов, потому что он такой был. Поверьте мне, я бы им сам лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно. 

Люди, которые защищают Кокорина и Мамаева, не понимают, за что пострадал этот Пак, водитель, который просто сидел и ждал в машине. Их должны наказать. Думаю, накажут жестко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их еще и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернется в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмет? Разве только «Спартак». Он же взял Еременко после кокаина. Пускай с ними разбираются следственные органы. 

С Мамаевым и Кокориным пусть разбирается суд. Мы можем только сказать, что они должны быть наказаны. Вы только представьте, Кокорин и Мамаев Паку сказали: «Китаец, уезжай отсюда». Это плохо — националистический подход. Многонациональная страна у нас, не важен разрез глаз, люди должны жить с уважением друг к другу, к любому цвету кожи, быть толерантными. Бог ведь всё видит. Воздастся и Кокорину, и Мамаеву. Когда они ездят в Азию, не говорят же про местных, что они узкоглазые.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
15 октября 2018 в 16:14
Фирменный бред от него!
Санчо Панса
Санчо Панса
15 октября 2018 в 13:42
Не, это слишком жестоко по отношению к ним! Я их не защищаю, а просто убежден, что есть и другие меры наказания.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
15 октября 2018 в 13:33
Я согласен с Дмитрием Селюк
clop
clop
15 октября 2018 в 13:27
Я думаю, что скорее Мамаев отпи**ит этого Селюка, а не Селюк его линчует. Через пару месяцев Мамаев выйдет из тюряги, подловит Селюка где-нибудь в кафе и отх**рит стулом.
rawer
rawer
15 октября 2018 в 11:31
всегда когда читаю высказывание Селюка всегда жду новости о Джафаре)
Знатог
Знатог ответ m grazie (раскрыть)
15 октября 2018 в 11:02
А в Корее и Китае всех россиян называют русскими. Это ничего? Никто не обижается?
Знатог
Знатог
15 октября 2018 в 10:53
Суд Селюка может устроить, а Линча нет.
John King
John King
15 октября 2018 в 10:51
Почему все стрелки переводят на Спартак? С чего данный линчеватель решил, что Спартаку нужно это быдло будет? На данный момент факт в том, что Зенит не расторгает контракт с Кокориным. Как же его приютит Спартак, если Зенит его удерживает у себя?
Тяжеловато с логикой у многих.
m grazie
m grazie
15 октября 2018 в 10:48, ред.
Запрет на футбол надо давать Селюку .
Pendushkin
Pendushkin
15 октября 2018 в 10:43
А это правда, что Пак готов за 100 лямов простить это страшное оскорбление, что он китаец? А тот шофер, что тоже столько возьмет или поменьше? А Селюк? У тебя "по Линчу" какие тарифы?
Брулин
Брулин
15 октября 2018 в 10:40
Кто из футболистов возьмёт себе в агенты Селюка? Да пожалуй никто.
m grazie
m grazie
15 октября 2018 в 10:39, ред.
Пак кореец и Селюк его обидел назвав китайцем. У нас было время когда были очень плохие отношения с китайцами, не факт , что они будут всегда хорошими, имея ввиду прошлые экспансии и претензии на Сибирь и Дальний Востоки и там их может возникнуть национальное большенство и наши серьёзные проблемы . Расизм порождение рабовладельческого периода Африки со странами США и Англии и Европы. А мы каким боком ? Когда свистят на трибунах команде соперников? Или идиот кинувший банан, котрый должен заплатить огромный штраф и запрет на посещение матчей. Нет проблемы!
Страстная руководительница
Страстная руководительница
15 октября 2018 в 10:38
Это потому что не их агент
самуил кац 1
самуил кац 1
15 октября 2018 в 10:35
Насчет Спартака красиво поддел, конечно, да вот только Зенит его и в 30 лет никому не отдаст.
шацк
шацк
15 октября 2018 в 10:26
Это идея - продать их в Китай!
m grazie
m grazie
15 октября 2018 в 10:26, ред.
Такие выступления делаются для собственного пиара. Не верю в чистоту замыслов там где занимаются по старому определению - спекуляциями.Вам втюхивают за большие деньги какой-то товар, а через какое - то время вы понимаете , что вас просто надули.
Zimka
Zimka
15 октября 2018 в 10:21
Это потому что они не чёрные.
КЭТиК
КЭТиК
15 октября 2018 в 10:14
Чем меньше конкурентов у Селюка, тем ему проще пропихивать своих.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
15 октября 2018 в 10:13
этот колхозник уже задрал
Гость
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