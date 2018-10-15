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ГлавнаяНовостиПроисшествияТурция. Супер-Лига 2018/2019

Турану грозит 12 лет тюрьмы

15 октября 2018, 17:17

Полузащитнику «Истанбула» Арде Турану грозит двенадцать с половиной лет тюрьмы.

Несколько дней назад Туран устроил драку в ночном клубе, сломав нос турецкому певцу Беркаю. Конфликт случился после того, как футболист приставал к жене певца.

Туран обвиняется в сексуальных домогательствах, незаконном владении оружием и нанесении телесных повреждений. 

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Все комментарии
djemStar
djemStar
16 октября 2018 в 11:48
12 лет...
А сколько там Кокорину с Мамаевым грозит? 2 месяца?
лолшто
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
16 октября 2018 в 08:16
Это какой-же " умник" называет Питер " культурной столицей" ? Если аборигены не знают, что Пак - имя корейское, а не китайское? Да, очень стыдно за Зенит!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
16 октября 2018 в 07:41
Гей Роналду по понятиям в эту команду не проходит!
Red_team
Red_team ответ Рoнальдиньo (комментарий удален) (раскрыть)
15 октября 2018 в 22:34
Здаров, да норм, потихоньку =)
sir_Alex
sir_Alex
15 октября 2018 в 20:20
Жжоте, посоны!!!))))
Брулин
Брулин ответ Caniggia (раскрыть)
15 октября 2018 в 20:17
ах-ха-ха)))

он женат на дочке Эрдогана.
Дракон1988
Дракон1988
15 октября 2018 в 20:08
Что то в последнее время,что не новость,то уголовщина какая то.
Red_team
Red_team
15 октября 2018 в 19:02
"Туран обвиняется в сексуальных домогательствах, незаконном владении оружием и нанесении телесных повреждений" - был же нормальным в Атлетико, о как Барса на него "благотворно" повлияла =)
Брулин
Брулин
15 октября 2018 в 18:32
***** простой турецкий парень оступился ***** а вы **** сразу нож в спину ***** *****
Брулин
Брулин
15 октября 2018 в 18:03
А в ПФК "Бутырка" какой лимит на легионеров?
Caniggia
Caniggia
15 октября 2018 в 17:28
Совсем с катушек съехал! Там суд будет справедливый, там не Россия, где за это дадут 2 месяца и условку и все будут куплены. Походу сядет надолго пацан.
Fort_Minor
Fort_Minor
15 октября 2018 в 17:18
че с футболистами то творится...
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