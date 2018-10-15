Турану грозит 12 лет тюрьмы

Полузащитнику «Истанбула» Арде Турану грозит двенадцать с половиной лет тюрьмы.
Несколько дней назад Туран устроил драку в ночном клубе, сломав нос турецкому певцу Беркаю. Конфликт случился после того, как футболист приставал к жене певца.
Туран обвиняется в сексуальных домогательствах, незаконном владении оружием и нанесении телесных повреждений.
А сколько там Кокорину с Мамаевым грозит? 2 месяца?
лолшто
А сколько там Кокорину с Мамаевым грозит? 2 месяца?
лолшто
он женат на дочке Эрдогана.
он женат на дочке Эрдогана.