Турану грозит 12 лет тюрьмы

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15 октября 2018, 17:17

Полузащитнику «Истанбула» грозит двенадцать с половиной лет тюрьмы.

Несколько дней назад Туран устроил драку в ночном клубе, сломав нос турецкому певцу Беркаю. Конфликт случился после того, как футболист приставал к жене певца.

Туран обвиняется в сексуальных домогательствах, незаконном владении оружием и нанесении телесных повреждений.