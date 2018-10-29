Рианчо: «„Спартак“ хотел вымотать „Рубин“»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в 12-м туре РПЛ .

Соперник — неплохой. Мы знали, что нам будет непросто играть, так как соперник очень хорошо организован в обороне. Забить им на домашнем стадионе мало кому удавалось. Мы хотели вымотать их на протяжении всей игры, также знали, что нужно искать варианты за спинами защитников «Рубина», нужно было быстро разворачивать атаки. Во втором тайме был неплохой отрезок, когда мы подходили к штрафной и создавали моменты. Мы проделали большую работу, были близки, но в конце пропустили. Это футбол.