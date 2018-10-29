Рианчо: «„Спартак“ хотел вымотать „Рубин“»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в 12-м туре РПЛ.
Соперник — неплохой. Мы знали, что нам будет непросто играть, так как соперник очень хорошо организован в обороне. Забить им на домашнем стадионе мало кому удавалось. Мы хотели вымотать их на протяжении всей игры, также знали, что нужно искать варианты за спинами защитников «Рубина», нужно было быстро разворачивать атаки. Во втором тайме был неплохой отрезок, когда мы подходили к штрафной и создавали моменты. Мы проделали большую работу, были близки, но в конце пропустили. Это футбол.
Сорокин не даст соврать
Сорокин не даст соврать
В этом чемпионате это удавалось всем с кем играл Рубин, кроме Енисея и Урала.
Чувствую если его оставят, будет ещё тот цирк, даже круче чем был!!!
В этом чемпионате это удавалось всем с кем играл Рубин, кроме Енисея и Урала.
Чувствую если его оставят, будет ещё тот цирк, даже круче чем был!!!
Федун сделай страну ещё счастливей, ну хоть на пол года, но сделай это!!!
Федун сделай страну ещё счастливей, ну хоть на пол года, но сделай это!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.......А в результате сами чуть не померли !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.......А в результате сами чуть не померли !