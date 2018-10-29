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Рианчо: «„Спартак“ хотел вымотать „Рубин“»

29 октября 2018, 22:46
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

Соперник — неплохой. Мы знали, что нам будет непросто играть, так как соперник очень хорошо организован в обороне. Забить им на домашнем стадионе мало кому удавалось. Мы хотели вымотать их на протяжении всей игры, также знали, что нужно искать варианты за спинами защитников «Рубина», нужно было быстро разворачивать атаки. Во втором тайме был неплохой отрезок, когда мы подходили к штрафной и создавали моменты. Мы проделали большую работу, были близки, но в конце пропустили. Это футбол.

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Все комментарии
Пепс
Пепс ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
30 октября 2018 в 00:48
Да ладно умнее .. Спаслись из за случайного пеналя .... И скока раз они в створ ворот ударили интересно даже.... Эти умники )))))) да и воще в сторону ворот хоть какой то опасный удар напомни
owl_fake
owl_fake
29 октября 2018 в 23:33
вымотать вхахах
Сорокин не даст соврать
iNels
iNels
29 октября 2018 в 23:26
сложно это сделать, когда ты стоишь на своей половине поля)
Пепс
Пепс
29 октября 2018 в 23:20
Забили сл случайного пеналя блин .... А понтов скока ......Байрамян должен был вас дважды хоронить во втором тайме ...
mars6791
mars6791
29 октября 2018 в 23:19
Что-то как то неправильно выразился - вымотать Рубин. А ведь Бердыева и конструкцию его команд знает изнутри , как говорится.
viv
viv
29 октября 2018 в 23:08
Ну что вымотали?
Байкал-38
Байкал-38
29 октября 2018 в 23:06
"Забить им на домашнем стадионе мало кому удавалось"
В этом чемпионате это удавалось всем с кем играл Рубин, кроме Енисея и Урала.
Чувствую если его оставят, будет ещё тот цирк, даже круче чем был!!!
Байкал-38
Байкал-38
29 октября 2018 в 22:57
Его точно хотят тренером оставить в Спартаке? Я всеми фибрами своей души ЗА!!!
Федун сделай страну ещё счастливей, ну хоть на пол года, но сделай это!!!
Footbolista
Footbolista
29 октября 2018 в 22:54
Бердыича даже Барса не могла вымотать )...
ABir
ABir
29 октября 2018 в 22:54
Хотя матч смотрелся легко без напряга. Сразу верилось, что Спартак не проиграет. Жаль, что и выиграть не удалось
ABir
ABir
29 октября 2018 в 22:52
А вымотались сами и потеряли концентрацию на угловом в добавленное время
Leha-ha50
Leha-ha50
29 октября 2018 в 22:51
Рианчо: «„Спартак“ хотел вымотать „Рубин“»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.......А в результате сами чуть не померли !
sir-5
sir-5
29 октября 2018 в 22:51
Крупный специалист! Ну и как,удалось вымотать???
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