Гильерме: «Мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога в ЛЧ»

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06 ноября 2018, 02:25

Голкипер «Локомотива» в преддверии гостевого матча с «Порту» в Лиге чемпионов оценил шансы своей команды выйти в плей-офф турнира. Напомним, «железнодорожники» проиграли во все трёх матчах первого круга группового этапа ЛЧ .

Мы понимаем всю важность предстоящей встречи с «Порту». Неудачно провели первую половину группового этапа Лиги чемпионов, но всё ещё в наших руках. Нам нужно побеждать в каждой из оставшихся игр. Команда набрала хороший ход, мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога.