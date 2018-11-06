Гильерме: «Мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога в ЛЧ»

Голкипер «Локомотива» Гильерме в преддверии гостевого матча с «Порту» в Лиге чемпионов оценил шансы своей команды выйти в плей-офф турнира. Напомним, «железнодорожники» проиграли во все трёх матчах первого круга группового этапа ЛЧ.
Мы понимаем всю важность предстоящей встречи с «Порту». Неудачно провели первую половину группового этапа Лиги чемпионов, но всё ещё в наших руках. Нам нужно побеждать в каждой из оставшихся игр. Команда набрала хороший ход, мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога.
Нападающий «Локомотива» Эдер отметил, что выход команды в 1/8 финала ЛЧ ещё вполне возможен.
Удачи Локо сегодня!!!
Удачи Локо сегодня!!!