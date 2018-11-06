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Гильерме: «Мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога в ЛЧ»

06 ноября 2018, 02:25
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту4 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Гильерме в преддверии гостевого матча с «Порту» в Лиге чемпионов оценил шансы своей команды выйти в плей-офф турнира. Напомним, «железнодорожники» проиграли во все трёх матчах первого круга группового этапа ЛЧ.

Мы понимаем всю важность предстоящей встречи с «Порту». Неудачно провели первую половину группового этапа Лиги чемпионов, но всё ещё в наших руках. Нам нужно побеждать в каждой из оставшихся игр. Команда набрала хороший ход, мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога.

Нападающий «Локомотива» Эдер отметил, что выход команды в 1/8 финала ЛЧ ещё вполне возможен.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 ноября 2018 в 08:24
хорошо, что уверены в своих силах... )
loko7
loko7
06 ноября 2018 в 10:00
Локо только победы, хоть и верится в это с трудом.
КЭТиК
КЭТиК
06 ноября 2018 в 05:58
Уже слишком поздно даже для третьего места.
амурец
амурец
06 ноября 2018 в 03:42
удачи Локо
Leha-ha50
Leha-ha50
06 ноября 2018 в 02:47
Посмотрим во что выльется ваша уверенность?!?
Удачи Локо сегодня!!!
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