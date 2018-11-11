Ганчаренко: «„Зениту“ сложно было справиться с двумя пропущенными голами»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» в рамках РПЛ .

В предыдущих домашних матчах, имея преимущество, мы в итоге уступали, но сегодня это нам вернулось. Мы хорошо начали с первых минут, быстро забили два мяча. После такого удара даже «Зениту» тяжело в себя приходить.

Во втором тайме больше сдерживали, хотя у нас были моменты, чтобы выбежать в быструю атаку. Держали в голове, что Дзюба – Заболотный – это серьезное давление на центральных защитников. С этим давлением мы справились.