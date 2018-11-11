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Ганчаренко: «„Зениту“ сложно было справиться с двумя пропущенными голами»

11 ноября 2018, 21:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Зенитом» в рамках РПЛ.

В предыдущих домашних матчах, имея преимущество, мы в итоге уступали, но сегодня это нам вернулось. Мы хорошо начали с первых минут, быстро забили два мяча. После такого удара даже «Зениту» тяжело в себя приходить.

Во втором тайме больше сдерживали, хотя у нас были моменты, чтобы выбежать в быструю атаку. Держали в голове, что Дзюба – Заболотный – это серьезное давление на центральных защитников. С этим давлением мы справились.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
11 ноября 2018 в 23:09
После игры трибуны и заряжали - " МОЛОДЦЫ!"
1 команда
1 команда
11 ноября 2018 в 22:14
Радует спартак на 9-м месте.
VIPded
VIPded
11 ноября 2018 в 22:14
Спасибо за Победу, Тренер! Так держать, ЦСКА!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
11 ноября 2018 в 22:11
Откровенно говоря, Ефремов очень удивил, закрыл бровку и поддерживал атаку.хорошо.
После возвращения Маро, его бы на левом краю попробовать.
cska1948
cska1948
11 ноября 2018 в 22:05
Главное, что Ганчаренко сделал правильные выводы после поражения от Краснодара и второй раз НЕ наступил на грабли.
drug01
drug01
11 ноября 2018 в 22:03
Молодцы! Утерли нос питерским денежным мешкам.....
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
11 ноября 2018 в 22:02
Это еще Щенников простил Зенит и третий не забил перед перерывом!
Zorghe
Zorghe
11 ноября 2018 в 21:54
Да. А еще сложнее было справиться с Москалевым!
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