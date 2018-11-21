Ван де Бек может перейти в «Рому»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Ромы». Контракт молодого игрока с амстердамцами рассчитан до лета 2022 года.
Несколько месяцев назад «Аякс» категорически отказался продавать футболиста.
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Ромы». Контракт молодого игрока с амстердамцами рассчитан до лета 2022 года.
Несколько месяцев назад «Аякс» категорически отказался продавать футболиста.