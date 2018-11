Болельщики «Ливерпуля» признали нападающего Мохамеда Салаха лучшим игроком команды в октябре.

В 5 матчах египетский форвард забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, в сентябре лучшим игроком мерсисайдцев был признан Дэниел Старридж.

⚽️⚽️⚽️⚽️

🅰️🅰️



👑 @MoSalah named @StanChart Player of the Month for October 👑 pic.twitter.com/Q8eZeJEUdb

LFC