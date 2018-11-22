УЕФА назвал страны-обладатели наград Fair Play

вчера, 22:53

УЕФА определил три страны, которые стали обладателями наград Fair Play по итогам сезона-2017/18: Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова.

Финляндия заняла первое место в рейтинге Fair Play, Северная Ирландия достигла наибольшего прогресса за этот промежуток времени, а Фарерские острова победили в номинации «лучшие болельщики». Ассоциации стран-обладателей наград Fair Play получат от УЕФА по 50 тысяч евро.

Россия по итогам сезона-2017/18 заняла 34-ю строчку в рейтинге Fair Play.

Напомним, «Краснодар» получил премию «Лига Fair Play» по итогам прошлого сезона.