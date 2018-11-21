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Дзюба - лучший игрок сборной России в Лиге Наций

вчера, 18:59

Нападающий сборной России Артем Дзюба признан лучшим игроком национальной команды в матчах Лиги Наций.

Лучшего выбирали болельщики. В течение турнира Артем набрал 739 тысяч голосов, обойдя Марио Фернандеса.

Дзюбе был вручен памятный трофей с пожеланиями фанатов.

Всего форвард забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах Лиги Наций.

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Все комментарии
Спагетти
Спагетти
   211 / 787
сегодня в 03:27
Эта награда типа Черчесов - лучшие усы сборной России в Лиге наций.
амурец
амурец
   50 / 787
сегодня в 02:48
всё правильно
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   745 / 787
сегодня в 00:53
Без вариантов.
Заполярный
Заполярный ответил Jum13
   98 / 787
вчера в 23:52
У тебя царапина на методичке. Но! БОЛЬШЕ КАПСА!!! БОЛЬШЕ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ!!!
ТЫ НАВЕРНО ЗА КОНЕЙ БОЛЕЕШЬ, ПО ТЕБЕ ЗАМЕТНО.
Jum13
Jum13 ответил Верг
   8 / 787
вчера в 23:24
Черчесов: "Почему не было Чалова? "Папа" так решил"
Не-не - Космостас уже всё объяснил. Чалов оказывается пока просто привыкает к сборной. Всё нормально )))
Верг
Верг
   395 / 787
вчера в 23:21
Черчесов: "Почему не было Чалова? "Папа" так решил"
Jum13
Jum13 ответил Заполярный
   8 / 787
вчера в 23:09
САМ ТО ПОНЯЛ , ЧТО НАПИСАЛ.
У тебя царапина на методичке.
Но! БОЛЬШЕ КАПСА!!! БОЛЬШЕ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ!!!
Palex
Palex ответил Дед за ЦСКА
   147 / 787
вчера в 23:06
Выдающиеся показатели Артёма - 1 гол и 1 ассист. в четырёх матчах. Фёдор Чалов как минимум сделал бы 2 гола и 2 ассиста.)))).
Фёдор Чалов как минимум сделал бы 2 гола и 2 ассиста.))))
-----------------------------------------------------------
Этого никто с уверенность утверждать не может,даже сам Федя.Добрый вечер!
Заполярный
Заполярный ответил Jum13
   98 / 787
вчера в 23:06
Продолжай. Пубертатный период у тебя рано или поздно закончится
САМ ТО ПОНЯЛ , ЧТО НАПИСАЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jum13
   17 / 787
вчера в 23:06
А - ты оказывается о футболе говорил? Думал очередной самопиар. Жаль, что ты только "писатель" - так бы давно понял, что дело не в Дзюбе, а в Антоне "Острие обуха" Зобнине. Об этой дырке от бублика речь. Но ты продолжай корчить из себя второго Мыловара
Вообще то я с вашим товарищем про Дзюбу и Чалова толковали, а тут ты со стихами влез.
Кстати, и товарищ куда то свалил. Тоже нечего сказать, наверно...
Jum13
Jum13 ответил Заполярный
   8 / 787
вчера в 23:03
САМ ТО ПОНЯЛ , ЧТО НАПИСАЛ
Продолжай. Пубертатный период у тебя рано или поздно закончится
Башмакоса
Башмакоса
   270 / 787
вчера в 23:01
Красава! Боец, заслужил!
Заполярный
Заполярный ответил Jum13
   98 / 787
вчера в 23:01
ТЫ БОЛЬШЕ ПИШИ КАПСОМ - ТАК ТЫ БЫСТРЕЕ ПОВЫСИШЬ СВОЮ САМООЦЕНКУ!!!
САМ ТО ПОНЯЛ , ЧТО НАПИСАЛ
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 787
вчера в 23:00
Молодец, что стишки почитываешь. Про футбол то есть чё сказать, не?
А - ты оказывается о футболе говорил? Думал очередной самопиар. Жаль, что ты только "писатель" - так бы давно понял, что дело не в Дзюбе, а в Антоне "Острие обуха" Зобнине. Об этой дырке от бублика речь. Но ты продолжай корчить из себя второго Мыловара
Jum13
Jum13 ответил Заполярный
   8 / 787
вчера в 22:58
НЕ ЛОШАДЯМ НАЗЫВАТЬ ЗОБНИНА СИМУЛЯНТОМ. КТО КАК НЕ КОНЕБОМЖИ НА ВСЕХ ВЕТКАХ С ПЕНОЙ У РТА КЛАЦАЮТ ПО КЛАВЕ, ЧТО СБОРНОЙ СПАРТАКОВЦЫ НЕ НУЖНЫ. СОГЛАСЕН. ВИДЕЛ Я КАК КОНЕБОМЖОВСКАЯ СБОРНАЯ ПРОВЕЛА 2 МАТЧА ПОСЛЕДНИХ. СМЕХ ДА И ТОЛЬКО, НАБОР ЗАБОЛОТНЫХ РАЗБАВЛЕННЫЙ НАБАБКИНЫМИ.
ТЫ БОЛЬШЕ ПИШИ КАПСОМ - ТАК ТЫ БЫСТРЕЕ ПОВЫСИШЬ СВОЮ САМООЦЕНКУ!!!
Заполярный
Заполярный ответил Jum13
   98 / 787
вчера в 22:56
Трудно тебя назвать нужным словом - за это тут банят всех, кроме свиней. Так что тебя не забанят, чтобы ты ни писал. А травму Марио получил в матче с Ромой - ему коленом в голову попали, сотрясение. В отличии от симулянта Зобнина
НЕ ЛОШАДЯМ НАЗЫВАТЬ ЗОБНИНА СИМУЛЯНТОМ.
КТО КАК НЕ КОНЕБОМЖИ НА ВСЕХ ВЕТКАХ С ПЕНОЙ У РТА КЛАЦАЮТ ПО КЛАВЕ, ЧТО СБОРНОЙ СПАРТАКОВЦЫ НЕ НУЖНЫ. СОГЛАСЕН. ВИДЕЛ Я КАК КОНЕБОМЖОВСКАЯ СБОРНАЯ ПРОВЕЛА 2 МАТЧА ПОСЛЕДНИХ. СМЕХ ДА И ТОЛЬКО, НАБОР ЗАБОЛОТНЫХ РАЗБАВЛЕННЫЙ НАБАБКИНЫМИ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jum13
   17 / 787
вчера в 22:51
Твёрдый профиль, гордый шаг - со спины так чистый шах! Только сдвинь корону на бок чтоб не висла на ушах... (с) Л. Филатов
Молодец, что стишки почитываешь. Про футбол то есть чё сказать, не?
Jum13
Jum13 ответил pomor45
   8 / 787
вчера в 22:44
У Марио такая же травма, как у Зобнина. Наверняка уже в клубном строю. Акинфеев тоже вдруг сразу как-то устал от сборной и решил посвятить себя клубу. Чалова послали, но трогать не велели. Если на сборную наплевать, то и обсуждать и критиковать нечего лезть. Клубы-призёры прошлого ЧР плохо начали сезон и теперь, чтобы поправить дела, нагло укрывают своих лучших игроков липовыми больничными. Бедному Черчесову уже кроме Зенита и опереться не на кого: вынужден 5 -7 игроков Зенита не в лучшей форме из-за жёсткого календаря в составе держать. Вот где блистающие в клубе Миранчуки? Вдруг сразу потеряли форму на время сборов и посиживают на скамье. Сейчас вернутся в клубы и больные мгновенно, как Зобнин, выздоровеют а лавочники обретут боевую форму. Один Семак опять остался в дураках с выхолощенными Черчесовым сборниками.
Трудно тебя назвать нужным словом - за это тут банят всех, кроме свиней. Так что тебя не забанят, чтобы ты ни писал.
А травму Марио получил в матче с Ромой - ему коленом в голову попали, сотрясение. В отличии от симулянта Зобнина
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 787
вчера в 22:42
И кто же виноват? Не иначе, Газпром. Ему было бы на руку, если вдруг Дзюба сломался БЫ окончательно...
Твёрдый профиль, гордый шаг - со спины так чистый шах!
Только сдвинь корону на бок чтоб не висла на ушах...

(с) Л. Филатов
d_fincher
d_fincher
   55 / 787
вчера в 22:29
Миллер лучший.
Mur Myaoo
Mur Myaoo
   518 / 787
вчера в 22:24
И панов
pomor45
pomor45 ответил Jum13
   103 / 787
вчера в 22:24
Всё-таки травма у Марио. А так - Дзюба реально достоин, жаль что один в поле не воин
У Марио такая же травма, как у Зобнина. Наверняка уже в клубном строю. Акинфеев тоже вдруг сразу как-то устал от сборной и решил посвятить себя клубу. Чалова послали, но трогать не велели. Если на сборную наплевать, то и обсуждать и критиковать нечего лезть. Клубы-призёры прошлого ЧР плохо начали сезон и теперь, чтобы поправить дела, нагло укрывают своих лучших игроков липовыми больничными. Бедному Черчесову уже кроме Зенита и опереться не на кого: вынужден 5 -7 игроков Зенита не в лучшей форме из-за жёсткого календаря в составе держать. Вот где блистающие в клубе Миранчуки? Вдруг сразу потеряли форму на время сборов и посиживают на скамье. Сейчас вернутся в клубы и больные мгновенно, как Зобнин, выздоровеют а лавочники обретут боевую форму. Один Семак опять остался в дураках с выхолощенными Черчесовым сборниками.
Mur Myaoo
Mur Myaoo
   518 / 787
вчера в 22:24
Так же как и Быстров в своё время
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Дед за ЦСКА
   17 / 787
вчера в 22:23
А кто виноват, что Фёдора тренер ИГНОРИРОВАЛ? Ответ ясен.
И кто же виноват? Не иначе, Газпром. Ему было бы на руку, если вдруг Дзюба сломался БЫ окончательно...
Mur Myaoo
Mur Myaoo
   518 / 787
вчера в 22:22
Дзюба навсегда останется позорной крысой!
Mur Myaoo
Mur Myaoo
   518 / 787
вчера в 22:21
Просто остальным пофиг. Они походу не в курсе, что он крысёныш.
Ravshan878
Ravshan878
   23 / 787
вчера в 22:13
За какие подвиги.) Да за ЖЕЗ !!)
Shamil79
Shamil79
   271 / 787
вчера в 22:09
лучше нет!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ангел неБесГрешен
   40 / 787
вчера в 22:03
Дзюба сделал, а Чалов сделал БЫ. Вот если БЫ сделал, тогда был БЫ лучшим. Без сомнения...
А кто виноват, что Фёдора тренер ИГНОРИРОВАЛ?
Ответ ясен.
pomor45
pomor45 ответил Дед за ЦСКА
   103 / 787
вчера в 22:02
Выдающиеся показатели Артёма - 1 гол и 1 ассист. в четырёх матчах. Фёдор Чалов как минимум сделал бы 2 гола и 2 ассиста.)))).
Это Черчесову посыл: что-то он Чалова вызвал, но видно посмотрел и не нашёл нужным расчитывать на "бы". А может послать послали, да трогать не велели? Не дай бог травму схлопочет. Кто, ведь, как отлынивает. Зобнин, например, с подачи клуба больным прикинулся, а теперь сразу выздоровел прямо на следующий же день после сборов. Если уж совесть окончательно потеряли, то и в дела сборной не совались.
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