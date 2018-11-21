Дзюба - лучший игрок сборной России в Лиге Наций

Нападающий сборной России Артем Дзюба признан лучшим игроком национальной команды в матчах Лиги Наций.
Лучшего выбирали болельщики. В течение турнира Артем набрал 739 тысяч голосов, обойдя Марио Фернандеса.
Дзюбе был вручен памятный трофей с пожеланиями фанатов.
Всего форвард забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах Лиги Наций.
Но! БОЛЬШЕ КАПСА!!! БОЛЬШЕ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ!!!
Но! БОЛЬШЕ КАПСА!!! БОЛЬШЕ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ!!!
-----------------------------------------------------------
Этого никто с уверенность утверждать не может,даже сам Федя.Добрый вечер!
-----------------------------------------------------------
Этого никто с уверенность утверждать не может,даже сам Федя.Добрый вечер!
Кстати, и товарищ куда то свалил. Тоже нечего сказать, наверно...
Кстати, и товарищ куда то свалил. Тоже нечего сказать, наверно...
КТО КАК НЕ КОНЕБОМЖИ НА ВСЕХ ВЕТКАХ С ПЕНОЙ У РТА КЛАЦАЮТ ПО КЛАВЕ, ЧТО СБОРНОЙ СПАРТАКОВЦЫ НЕ НУЖНЫ. СОГЛАСЕН. ВИДЕЛ Я КАК КОНЕБОМЖОВСКАЯ СБОРНАЯ ПРОВЕЛА 2 МАТЧА ПОСЛЕДНИХ. СМЕХ ДА И ТОЛЬКО, НАБОР ЗАБОЛОТНЫХ РАЗБАВЛЕННЫЙ НАБАБКИНЫМИ.
КТО КАК НЕ КОНЕБОМЖИ НА ВСЕХ ВЕТКАХ С ПЕНОЙ У РТА КЛАЦАЮТ ПО КЛАВЕ, ЧТО СБОРНОЙ СПАРТАКОВЦЫ НЕ НУЖНЫ. СОГЛАСЕН. ВИДЕЛ Я КАК КОНЕБОМЖОВСКАЯ СБОРНАЯ ПРОВЕЛА 2 МАТЧА ПОСЛЕДНИХ. СМЕХ ДА И ТОЛЬКО, НАБОР ЗАБОЛОТНЫХ РАЗБАВЛЕННЫЙ НАБАБКИНЫМИ.
А травму Марио получил в матче с Ромой - ему коленом в голову попали, сотрясение. В отличии от симулянта Зобнина
А травму Марио получил в матче с Ромой - ему коленом в голову попали, сотрясение. В отличии от симулянта Зобнина
Только сдвинь корону на бок чтоб не висла на ушах...
(с) Л. Филатов
Только сдвинь корону на бок чтоб не висла на ушах...
(с) Л. Филатов
Ответ ясен.
Ответ ясен.