  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 3.02 3.16 2.67
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 3.18 3.22 2.50
ГлавнаяНовости

Дзанетти: «Мне жаль, что подобное произошло в Аргентине»

сегодня, 20:24
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)-:-Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсВчера Матч перенесен

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти извинился за те события, которые произошли в преддверии финала Кубка Либертадорес.

Напомним, что болельщики «Ривер Плейта» разбили окна автобуса, где ехали игроки «Бока Хуниорс», в итоге встречу пришлось перенести.

Мне очень жаль видеть то, что происходит. В финал вышли две прекрасные команды, но из-за болельщиков встречу пришлось перенести. Это абсурдная ситуация, ведь сейчас мы говорим не о футболе, а о случившемся инциденте. Я приношу извинения общественности за случившееся, ведь это не красит аргентинский футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Литманен: «У „Ювентуса“ хороший состав, они способны выиграть ЛЧ»
Сегодня, 20:37 Комментарии2
Дунга: «„Ювентус“ с Роналду - явный фаворит Серии А»
Сегодня, 19:59 Комментарии5
Коларов: «Нужно обыграть „Реал“, чтобы исправиться за поражение в Удине»
Сегодня, 19:53 Комментарии1
Врба: «„Виктория“ весной хочет играть в еврокубках»
Сегодня, 19:29 Комментарии5
Женезио: «Должны быть готовы на 150 процентов, если хотим обыграть „Сити“»
Сегодня, 19:24 Комментарии6
Ковач: «Я боец. Слов „белый флаг“ нет в моем словаре»
Сегодня, 19:15 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   291 / 885
сегодня в 20:36
Всему футбольному миру урок
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100