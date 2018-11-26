Дзанетти: «Мне жаль, что подобное произошло в Аргентине»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти извинился за те события, которые произошли в преддверии финала Кубка Либертадорес.

Напомним, что болельщики «Ривер Плейта» разбили окна автобуса, где ехали игроки «Бока Хуниорс», в итоге встречу пришлось перенести.

Мне очень жаль видеть то, что происходит. В финал вышли две прекрасные команды, но из-за болельщиков встречу пришлось перенести. Это абсурдная ситуация, ведь сейчас мы говорим не о футболе, а о случившемся инциденте. Я приношу извинения общественности за случившееся, ведь это не красит аргентинский футбол.