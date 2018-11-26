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Врба: «„Виктория“ весной хочет играть в еврокубках»

сегодня, 19:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияЗавтра в 20:55 Не начался

Рулевой «Виктории» Павел Врба поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Чешский специалист отдельно похвалил защитника «армейцев» Марио Фернандеса.

У тренера ЦСКА есть свое лицо и большой опыт. У него свой стиль и стандарты, по которым ЦСКА играет. «Виктория» хорошо выглядела часть матча первого тура Лиги чемпионов дома (2:2), но позволила сопернику комбинировать во втором тайме и не удержали победу. Важно отметить, что наш клуб хочет играть весной в еврокубках и приложит для этого все силы.

Марио Фернандес играл несколько дней назад и является ключевым игроком команды. Не зря ваша федерация футбола делала все, чтобы он играл за сборную. Это лучший правый хавбек, который играет в России. 

Напомним, на игре будут работать арбитры из Нидерландов. 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   84 / 883
сегодня в 20:26
Надеюсь, ЦСКА им весенний график упростит...)))
Чингачгук
Чингачгук
   31 / 883
сегодня в 19:48
Может быть, хватит.
EAGuar As
EAGuar As
   54 / 883
сегодня в 19:38
Одного желания мало .
Нужно ещё и ЦСКА обыграть .
Но Гинер этого не допустит .
Даже трусы может заложить .
ДСА
ДСА
   92 / 883
сегодня в 19:34
Пободаться, преимущество на нашей стороне.
cska plus
cska plus
   1 / 883
сегодня в 19:32
ЦСКА тоже.
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