Врба: «„Виктория“ весной хочет играть в еврокубках»

Рулевой «Виктории» Павел Врба поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА . Чешский специалист отдельно похвалил защитника «армейцев» Марио Фернандеса.

У тренера ЦСКА есть свое лицо и большой опыт. У него свой стиль и стандарты, по которым ЦСКА играет. «Виктория» хорошо выглядела часть матча первого тура Лиги чемпионов дома (2:2), но позволила сопернику комбинировать во втором тайме и не удержали победу. Важно отметить, что наш клуб хочет играть весной в еврокубках и приложит для этого все силы.

Марио Фернандес играл несколько дней назад и является ключевым игроком команды. Не зря ваша федерация футбола делала все, чтобы он играл за сборную. Это лучший правый хавбек, который играет в России.