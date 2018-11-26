  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 3.06 3.15 2.64
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 3.25 3.25 2.44
ГлавнаяНовости

Дунга: «„Ювентус“ с Роналду - явный фаворит Серии А»

сегодня, 19:59

Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга рассказал о фаворитах в борьбе за чемпионство в Серии А.

Безусловным фаворитом чемпионата Италии является «Ювентус» с Криштиану Роналду. У них также неплохие шансы на победу в Лиге чемпионов. 

Напомним, что Дунга покинул пост главного тренера сборной Бразилии летом 2016 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Литманен: «У „Ювентуса“ хороший состав, они способны выиграть ЛЧ»
Сегодня, 20:37 Комментарии3
Дзанетти: «Мне жаль, что подобное произошло в Аргентине»
Сегодня, 20:24 Комментарии2
Коларов: «Нужно обыграть „Реал“, чтобы исправиться за поражение в Удине»
Сегодня, 19:53 Комментарии1
Врба: «„Виктория“ весной хочет играть в еврокубках»
Сегодня, 19:29 Комментарии5
Женезио: «Должны быть готовы на 150 процентов, если хотим обыграть „Сити“»
Сегодня, 19:24 Комментарии6
Ковач: «Я боец. Слов „белый флаг“ нет в моем словаре»
Сегодня, 19:15 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил NGY
   412 / 883
сегодня в 20:59
Так подкидываем же регулярно этих дровишек! Отличная трансферная политика!
BagioR
BagioR
   212 / 883
сегодня в 20:52
Мистер очевидность
NGY
NGY ответил Князю бан по барабану
   40 / 883
сегодня в 20:40
Без Роналду тоже были фаворитами.
Фаворитами одно, а выиграть совсем другое.

Любая серия, когда нибудь заканчивается. И если Рон не перешел бы в Юве. Это не означало бы, что вы опять взяли бы очередное чемпионство.
Ведь уже года три, Наполи с Ромой наступают Юве на пятки отставая на жалкие 4 очка за чемпионство в противовес тому, когда раньше Юве заканчивал чемпионат с явным преимуществом.
Так что, может быть приезд Рона снова вас сделает недосягаемыми как раньше.

Бавария тоже 6 подряд чемпионств взяла, и никто не предвещал беды, а сейчас играют в ничью с Фортуной и плетутся на 5 месте!

Огонь не может все время гореть на одних дровах, если не подкидывать новых!
Zimmer
Zimmer
   496 / 883
сегодня в 20:21
Заслуженный фаворит.
Groove000
Groove000 ответил Князю бан по барабану
   234 / 883
сегодня в 20:20
Без Роналду тоже были фаворитами.
Но Наполи все-таки иногда напоминал о себе)
Приветствую!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   677 / 883
сегодня в 20:05
Без Роналду тоже были фаворитами.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100