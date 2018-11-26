Дунга: «„Ювентус“ с Роналду - явный фаворит Серии А»

сегодня, 19:59

Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга рассказал о фаворитах в борьбе за чемпионство в Серии А.

Безусловным фаворитом чемпионата Италии является «Ювентус» с Криштиану Роналду. У них также неплохие шансы на победу в Лиге чемпионов.

Напомним, что Дунга покинул пост главного тренера сборной Бразилии летом 2016 года.