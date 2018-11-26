Дунга: «„Ювентус“ с Роналду - явный фаворит Серии А»

Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга рассказал о фаворитах в борьбе за чемпионство в Серии А.
Безусловным фаворитом чемпионата Италии является «Ювентус» с Криштиану Роналду. У них также неплохие шансы на победу в Лиге чемпионов.
Напомним, что Дунга покинул пост главного тренера сборной Бразилии летом 2016 года.
Любая серия, когда нибудь заканчивается. И если Рон не перешел бы в Юве. Это не означало бы, что вы опять взяли бы очередное чемпионство.
Ведь уже года три, Наполи с Ромой наступают Юве на пятки отставая на жалкие 4 очка за чемпионство в противовес тому, когда раньше Юве заканчивал чемпионат с явным преимуществом.
Так что, может быть приезд Рона снова вас сделает недосягаемыми как раньше.
Бавария тоже 6 подряд чемпионств взяла, и никто не предвещал беды, а сейчас играют в ничью с Фортуной и плетутся на 5 месте!
Огонь не может все время гореть на одних дровах, если не подкидывать новых!
Любая серия, когда нибудь заканчивается. И если Рон не перешел бы в Юве. Это не означало бы, что вы опять взяли бы очередное чемпионство.
Ведь уже года три, Наполи с Ромой наступают Юве на пятки отставая на жалкие 4 очка за чемпионство в противовес тому, когда раньше Юве заканчивал чемпионат с явным преимуществом.
Так что, может быть приезд Рона снова вас сделает недосягаемыми как раньше.
Бавария тоже 6 подряд чемпионств взяла, и никто не предвещал беды, а сейчас играют в ничью с Фортуной и плетутся на 5 месте!
Огонь не может все время гореть на одних дровах, если не подкидывать новых!
Приветствую!
Приветствую!