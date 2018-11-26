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Маттеус: «Не вижу для „Баварии“ сейчас другого тренера, кроме Венгера»

сегодня, 18:45

Известный в прошлом футболист Лотар Маттеус считает, что новым главным тренером «Баварии» должен стать Арсен Венгер.

Юпп Хайнкес доказал, что «Бавария» это тренерская команда. Игроки мюнхенцев нуждаются в специалисте, к которому они могут обратиться, который уважал бы их и находил нужные слова в соревновательных и повседневных ситуациях. 

На данный момент я не вижу другого свободного тренера, кроме Венгера, который подходил бы под эти требования. Конечно, Зидан тоже был бы вариантом, но я не могу представить его в роли пожарного в «Баварии». Хотя языковой барьер не стал бы большой проблемой.

По слухам, нынешний рулевой Нико Ковач находится на грани увольнения

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