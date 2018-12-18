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Психолог: «Кокорину трудно управлять эмоциями на фоне напряжения»

18 декабря 2018, 11:33

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, на заседании суда по поводу апелляции об освобождении футболиста из-под стражи, зачитал текст экспертизы психолога клуба из Санкт-Петербурга.

Игрок отличается повышенной чувствительностью и низкой устойчивостью к психологическим нагрузкам. Нервная система нуждается в восстановлении, в это время снижен самоконтроль и возможны перепады в настроении и самооценке в связи с напряжением. Появляется потребность в подтверждении своей ценности, в следствие чего реакция на оскорбления требует мобилизации психики.

Из-за травмы и пропуска чемпионата мира, монотонных тренировочных нагрузок в восстановительном процессе и давления со стороны окружающих он находится в напряжении. Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения. Можно считать, что эти обстоятельства могли стать причиной агрессивной реакции футболиста.

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Все комментарии
alfranza
alfranza
19 декабря 2018 в 19:43
Да хватит мусолить эти хайпы, назначения в МЮ Сульшера гораздо интереснее этих проплаченных сверху до низу. Мы про футбол хотим читать, а не криминальные колонки.
Землянин
Землянин
18 декабря 2018 в 23:33
То то они расслаблялись в стриптиз барах, успокаивались запивая противным шампусиком с коктелями )))
Димон Юханов
Димон Юханов
18 декабря 2018 в 21:24
Ржу , не могу . Все эти эксперты , адвокаты ). Такое ощущение, что все они непрофессионалы и купили свои лицензии , дипломы в переходе метро ). Либо это все подставные актеры . Другого объяснения я найти не могу
Obdulio Varela
Obdulio Varela
18 декабря 2018 в 19:40
Пусть палец пососёт и успокоится
НОЖ
НОЖ
18 декабря 2018 в 19:40
Стулом то размахивал устойчиво!
Zayac_65
Zayac_65
18 декабря 2018 в 19:18
Сопельки не забудьте утереть...
Правдин Семён
Правдин Семён
18 декабря 2018 в 18:39
А,ну тогда ладно. Надо законодательно разрешить бить людей на фоне стресса.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
18 декабря 2018 в 18:39
Лазурь слабонервная
15511551
15511551 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
18 декабря 2018 в 18:29
где ты там мужчин увидел? они себя мнили крутыми мужиками, когда гурьбой людей избивали, когда реально срок замаячил, тогда о маме, о детях, которых надо воспитывать, слюнтяи, ничего мужского у их нет
ibica
ibica
18 декабря 2018 в 17:32
Ни хрена диагноз. Только это не про него!
valt134
valt134
18 декабря 2018 в 17:23
Та ещё Целочка...
valt134
valt134
18 декабря 2018 в 17:17
Читаешь бред адвоката Кокорина и не понимаешь, то ли он пишет о Саше Кокорине-футболисте сборной России, то ли о какой-то институтке-профурсетки.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 декабря 2018 в 17:07
До 8 февраля есть время поучиться управлять своими заскоками
Aris
Aris
18 декабря 2018 в 16:50
Мордобойцы и управление эмоциями? Что-то новое в дурдоме!?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ mat73 (раскрыть)
18 декабря 2018 в 16:42
Азамат,многие ничего так и не поймут,пока их отец или брат не окажется на месте этого чиновника или на месте водителя.Человек убегает,они догоняют и даже после того как упал добивают как звери.Какая разница кто это делает.виноват отвечай по мужски,смог поднять руку,отвечай.
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
18 декабря 2018 в 16:31
Придется свои эмоции отложить до весны.
lobsterdam
lobsterdam ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 декабря 2018 в 16:17
Не, я - пас!
lobsterdam
lobsterdam
18 декабря 2018 в 16:16
лучше бы адвокат промолчал и не суетился с этой бумажкой, такие опусы только раздражают судей. Ясно, что клубный зенитовский психиатр пристрастен и напишет то, что по мнению защиты необходимо. Кажется, что здесь ведется неправильная линия защиты в угоду их семьям. По такому делу надо было все признавать и каяться! Хотя это дело добровольное, если они сами этого не понимают, их никто не заставит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 декабря 2018 в 15:27
Трудно им, у них стрессы. У всей страны стресс, давайте поубиваем друг друга...
mihaluch
mihaluch
18 декабря 2018 в 15:27
Рядом надо сажать тех кто платит такие зарплаты, тут уж без откатов никак не обошлось.
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
18 декабря 2018 в 15:12
Жаль ребят
борька
борька
18 декабря 2018 в 14:45
Позорная путинская показуха. Пак, который посадил на допинг биатлонистов, вместе с Майгорувым, Барнашовым и кричалками ,типа Журовой,Губерниева и Шахназарова,веселятся, пьют шампанское,а парня, который по делу сьездил стулом по голове наркобарона, садят в тюрьму! Прав Мамаев, позор ,Семисудилищу!
Свободу футболистам!
mat73
mat73
18 декабря 2018 в 14:18
Короче, он не виноват! Оно само пришло!
LOpp
LOpp
18 декабря 2018 в 14:13
Из-за травмы и пропуска чемпионата мира, монотонных тренировочных нагрузок в восстановительном процессе и давления со стороны окружающих он находится в напряжении.
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зенитовское школье научит Кокорина как снимать напряжение))
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер ответ mugik1973 (комментарий удален) (раскрыть)
18 декабря 2018 в 14:05
Я тебя тоже знать не знаю. Из недавних видать.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
18 декабря 2018 в 14:01
Эта экспертиза лишь подтверждает, что Кокорин трусливое существо.
У меня лично вызывают сочувствие другие тысячи заключенных, у которых нет дорогих адвокатов.
Tommy Lee
Tommy Lee
18 декабря 2018 в 13:53
Кокорину трудно? Да не может быть.
15511551
15511551 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 декабря 2018 в 13:12
для их это лучший вариант, чем реальный срок и отсидка, перекантуются в психушке и выйдут на свободу
Baggio R.
Baggio R. ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
18 декабря 2018 в 12:55, ред.
Мужики с нормальной ориентацией не этим интересуются)
морозз
морозз ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
18 декабря 2018 в 12:49
Путин Паку лично повесил орден через неделю после удара стулом, а Володя не прощает когда бьют орденоносцев! Так что, по шпалам...станция МАГАДАН, бесплатная кормёжка и одежда типа фуфайки и ватных штанов!
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