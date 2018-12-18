Психолог: «Кокорину трудно управлять эмоциями на фоне напряжения»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» , на заседании суда по поводу апелляции об освобождении футболиста из-под стражи, зачитал текст экспертизы психолога клуба из Санкт-Петербурга.

Игрок отличается повышенной чувствительностью и низкой устойчивостью к психологическим нагрузкам. Нервная система нуждается в восстановлении, в это время снижен самоконтроль и возможны перепады в настроении и самооценке в связи с напряжением. Появляется потребность в подтверждении своей ценности, в следствие чего реакция на оскорбления требует мобилизации психики.

Из-за травмы и пропуска чемпионата мира, монотонных тренировочных нагрузок в восстановительном процессе и давления со стороны окружающих он находится в напряжении. Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения. Можно считать, что эти обстоятельства могли стать причиной агрессивной реакции футболиста.