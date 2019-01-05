От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.1 3.4 3.4
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.15 3.55 2.07
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2.05 3.35 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.23 5.8 11
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.55 3.35 2.65
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УокингУокинг -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 12.5 6.5 1.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 1.28 5.55 9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 9.4 5.55 1.28
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Вильярреал 2.1 3.5 3.4
18:15 сегодня  Севилья -:-  Атлетико М 2.77 3.14 2.65
20:30 сегодня  Реал -:-  Реал Сосьедад - - -
22:45 сегодня  Хетафе -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.3 2.95 3.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.4 4.1 8.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2 2.9 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.16 5.75 22
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 4.3 3.7 1.75
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Австралия -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Таиланд -:-  Индия - - -
19:00 сегодня  Сирия -:-  Палестина - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.9 3.2 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.7 3.15 2.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 1.23 5.3 12
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб РеймсРеймс -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 1.85 3.2 4.4
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 1.65 3.4 5.5
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Кане Руссийон (Кане-ан-Руссийон)Кане Руссийон -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ВитреВитре - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1.55 3.55 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПонтивиПонтиви -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
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От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

вчера, 16:15

«Соккер.ру» находит известных умниц и красавиц, которые болеют за футбольные клубы из Италии, Испании, Англии и других стран. 

Актриса Кира Найтли - «Вест Хэм»

Кира известна нескольким миллиардам жителей планеты Земля по роли Элизабет Суонн в саге «Пираты Карибского моря», она дважды номинировалась на «Оскар» за другие работы. При этом порой просыпается в 4-6 утра дома в Лос-Анджелесе, чтобы посмотреть матчи «Вест Хэма» в прямом эфире. Когда работает, всегда следит за результатами, смотрит поединки «молотобойцев» в записи. Любовь к футболу от отца – Уилла Найтли. Причем Кира, названная в честь советской фигуристки Киры Ивановой, реально разбирается в предмете. Смотрит аналитические передачи, читает блоги о футболе. 

Модель Сара Сампайо – «Порту»

Вы эту девушку можете не знать, но 7.2 млн подписчиков в Инстаграме намекают, что «ангел» «Victoria’s Secret» подходит под определение «знаменитость». Нам важно, что Сара не просто очередная молодая модель известного бренда. И уж точно не слишком интересно, что ее бойфренд Оливер Рипли – британский мультимиллионер. Нам важно, что отец Сары большой фанат футбола, а уроженка Порту – большая поклонница одноименной команды. В семье Сампайо даже рождественские костюмы на футбольную тематику, с кубком Европы. 
От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

Королева Елизавета Виндзор – «Арсенал»

Говорят, в Букингемском дворце одна 92-летняя старушка заставляет называть себя всех вокруг Елизаветой IV, а не второй. У «канониров» свои шутки на тему любимого места «Арсенала». Королева не скрывает, что почти всю жизнь поддерживает лондонский клуб, причем эту страсть переняла от своей матери. Хотя в королевской семье многие выбрали себе клубы с большим количеством побед в АПЛ, бабушка Елизавета и ее внук Гарри остались «гуннерами». Причем Елизавета II родилась за четыре года до первого ЧМ, а Францию в дни решающих матчей первого Евро посещала уже как Королева Великобритании. Сколько футбола пересмотрела! 

Модель Эмили Ратаковски – «Ювентус»

После поклонницы футбола с почти вековым стажем перейдем к «новообращенной». Модница и модель Ратаковски родилась в Лондоне в семье интеллигентных и немолодых американцев с явно не английской фамилией у отца. Малышка получилась смазливой, рано пошла в модели, стала актрисой, даже снялась у Финчера в «Исчезнувшей». Постоянно не отказывается от «движухи». Поэтому подружилась с клубом «Ювентус», который как раз продвигает бренд по всему миру. Дружит с Дибалой, помогала представлять новый логотип. В футболе вряд ли сильно разбирается, но это не обязательно для фаната, верно ведь? 
От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

Ведущая Рэйчел Райли – «Манчестер Юнайтед»

Окончила математический факультет Оксфордского университета. Изучала квантовую механику и феноменально быстро считает. Популярность в Великобритании обрела благодаря развлекательной передаче, которую ведет с комиком Джимми Карром. Феминистки критикуют Райли за наличие фигуры и выбор одежды – по их мнению, негоже умной и образованной женщине быть красивой. Также милашка Рэйчел не смогла надолго задержаться на футбольном ТВ – фанаты врагов МЮ строчили жалобы. С кем смотрит игры? С Пашей Ковалевым – российским танцором, который родом из Комсомольска-на-Амуре. 
От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

Певица Адель Эдкинс – «Тоттенхэм»

«Хеллоу»! Название хита британской певицы с 2.4 млрд просмотров могут использовать звезды «Тоттенхэма», чтобы при встрече заставить Адель улыбаться, словно она никому неизвестная маленькая фанатка. Будущая звезда и одна из самых богатых тридцатилетних дам мира, получивших состояние не от девяностолетних мужей, родилась в Северном Лондоне. Адель жила рядом с ареной «Тоттенхэма» до восьми лет, всегда смотрит матчи, когда есть возможность, бывала на стадионе и фотографируется с символикой «шпор». Интересно, кто ее любимец, Эриксен, Алли, Кейн или Сон? 

Актриса Моника Белуччи – «Рома»

Эту актрису должны знать многие и точно видели ее в кино, ведь итальянка не только Персефона из «Матрицы», не только Мария Магдалина из «Страстей Христовых», не только Клеопатра из «Астерикса и Обеликса», или Малена из одноименного фильма Торнаторе, но и объективно одна из самых эффектных женщин на рубеже веков. И когда ее спрашивали о футбольных предпочтениях, называла «Рому». Хотя честно признавалась, что в футболе разбирается слабо, пусть и знакома с Тотти. Зато «волки» довольны – отхватили в желто-красные ряды Белуччи. 
От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

Актриса Алисса Милано – «Интер»

Алисса, известная по сериалу «Зачарованные», родилась в Бруклине. Но уже по фамилии понятно, что семья у нее итало-американская. Милано сейчас активно издевается над президентом Трампом, помогает благотворительным фондам, отдала немало личных денег на изучение различных болезней. Очень активная девушка. А двоих детей родила от спортивного агента, у которого на аватарке его детское фото в футбольной форме. Плюс среди итальянской родни Милано могут быть фанаты «Интернационале», так что связь с детства. 

Актриса Кэтрин Зета-Джонс – «Суонси»

Помешана на футболе. Когда «Суонси» обыграл МЮ в 2015 году, Кэтрин накупила огромных надувных лебедей в честь победы и заполнила ими бассейн в Лос-Анджелесе. На ее странице немало футбольных постов, а еще в 2004 году валлийка вложила деньги в «Лланелли Таун», которым тогда управлял ее дядя. В 2008 году команда единственный раз в истории выиграла чемпионат Уэльса. Дальше дела шли не так весело, но нам больше интересна другая футбольная страсть жены Майкла Дугласа. Обладательница премии «Оскар» является поклонницей «Суонси» из ее родного города. 
От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

Певица Мадонна Чикконе – «Бенфика»

Гай Ричи – фанат «Челси», а вот его бывшая жена Мадонна Чикконе неожиданно для многих стала поклонницей «Бенфики». Но только не для фанатов ее музыкального творчества, которые знают подробности личной жизни американки. Поп-дива в шестьдесят лет снова связалась с мужчиной, который помешан на футболе. Вернее, с мальчиком, ведь речь о Дэвиде Банда – приемном сыне Мадонны, которого удочерила в 2006 году. Сейчас парню почти пятнадцать лет, его пригласили в школу «Бенфики», то есть мальчик талантлив. А мама переехала ради сына в Лиссабон, где купила домик за 5.4 млн евро. 

Актриса Шарлиз Терон – «Челси»

Поначалу казалось, что здесь рекламно-рабочие отношения. Шарлиз позвонила в офис «Челси» в Лос-Анджелесе, чтобы договориться о благотворительной программе в ее родной стране – ЮАР. Решила построить футбольное поле, а «Челси» в этом помог. Терон вручили футболку «аристократов» в Лондоне, но были сомнения, что она начнет переживать за лондонский клуб. Оказалось, что Шарлиз любит спорт. Еще одну девушку с «Оскаром», который пылится в одном из ее домов, заманили на футбольный стадион. 
От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

Певица Хелена Фишер – «Боруссия» Д

Вот эту девушку вы вряд ли знаете, но в 2018 году Елена Петровна – уроженка Красноярска, заработала 32 млн долларов, будучи в роли популярной немецкой певицы. Фишер, чьи родители эмигрировали на родину предков – в Германию, очень давно болеет за «Боруссию», поддерживает клуб из Дортмунда, выступала на стадионе. Одним словом, если Бузова от «Локомотива» бегает к «Спартаку», то Фишер пора вербовать в поклонницы «Енисея». Поп-звезда из Германии любит футбол.

Певица Шакира и модель Адриана Лима – «Барселона»

У каталонцев жгучий дуэт фанатов – колумбийка и бразильянка. Причем у Шакиры и Лимы раньше были другие любимые клубы, но они успели влюбиться в «Барселону». Шакира в дни, когда ссорится с мужем Пике, снова становится фанаткой «Реала»? Раньше болела за «сливочных», Перес ей даже футболку дарил. Но теперь за «блаугранас», как и Адриана. Причем Лима помешана на теме спорта. Смотрит все – от Олимпийских игр, где участвуют ее друзья-спортсмены, до женских боев в UFC. От поединков женской сборной Бразилии по футболу до матчей «Барселоны». Сама постоянно занимается в зале. 
От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

Актриса Пенелопа Крус и певица Дженнифер Лопес – «Реал»

Хавьер Бардем – муж Крус, не большой фанат футбола, поэтому между китами выбирает «Барселону». А вот Пенелопа, рожденная в тринадцати километрах от Мадрида, была и остается поклонницей «Реала». Да и в семье есть футбольные фанаты. А вот ДжейЛо – дочь пуэрториканцев из Бронкса, вряд ли заболела футболом с детства. Зато у нее есть дети и, похоже, именно сын Дэвид подсадил маму Дженнифер на футбол. Впрочем, среди родственников Лопес также нашлась фанатка «Реала». В позапрошлом году певица подарила кузине Риос на день рождения… Криштиану Роналду. Пригласила португальца в ночной клуб Мадрида, где была гулянка.
От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

Конечно, не все в этом списке так хорошо разбираются в футболе, как Кира Найтли или Рэйчел Райли. Но многие, от всемирно известных певиц, моделей, ведущих и до королевы Великобритании, посещали футбольные стадионы и эмоционально переживали за свои любимые клубы. Известные и успешные девушки тоже любят футбол. 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   50 / 654
сегодня в 08:29
Милашка Рэйчел молодец!)))
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 05:56
Аффтар...Беллуччи топет за Интор. А Шарлизе на футбол по барабану. Просто ей пришлось пару раз для благотворительных целей поприсутствовать в матчах Челси, в предсезонных кажется)
Palex
Palex ответил Так Себе Аналитик
   399 / 654
сегодня в 01:53
Ну насчет Белуччи ты зря.
Ravshan878
Ravshan878
   34 / 654
вчера в 23:30
Да ладно красота и здоровья.
Остальные можно найти.
Всему свое время..
MAUS
MAUS
   124 / 654
вчера в 22:34
Чиполлино сменило аватарку 🤣🤣🤣🤣
25процентный клоун
25процентный клоун ответил DXTK
   12 / 654
вчера в 20:19
я могу восхищаться достоинствами человека,я выше ботов
Rattlehead
Rattlehead ответил kanuni
   145 / 654
вчера в 19:18
Гитлер-Шальке Мусолинни-Лацио Путин-Зенит
Гитлер так рьяно болел за Шальке, что не удосужился посетить ни одного матча с их участием.
parallels
parallels
   6 / 654
вчера в 19:15
вдувателей из тарасовки тут можно не ждать - они по дезеувской линии))
DXTK
DXTK ответил 25процентный клоун
   88 / 654
вчера в 18:51
посмотри последнюю запись инстты Рона ,он великолепен
Все мужчины, надеюсь что ты мужчина смотрят на женщин и восхваляются ими, но вот на мужиков это уже перебор попахивает садомой и гаморой которую свергнул все видящий в бездну, и так будет с каждым кто восхищался гелеевым нарцисом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил DXTK
   12 / 654
вчера в 18:40
посмотри последнюю запись инстты Рона ,он великолепен
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответил kanuni
   361 / 654
вчера в 18:28
Гитлер-Шальке Мусолинни-Лацио Путин-Зенит
ой да опять одно и тоже)) за Болонью болел Муссолини, ну был пару раз на матчах Лацио...
DXTK
DXTK
   88 / 654
вчера в 18:22
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       5 / 654
    вчера в 18:02
    К сожалению, Горин не ценит женской красоты, поэтому в его подборках только неотличимые друг от друга силиконовые статуи.

    P.S. Где Даша Исаева?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил kanuni
       12 / 654
    вчера в 17:54
    за Зенит Сердючка и Беркова
    kanuni
    kanuni
       604 / 654
    вчера в 17:46
    Гитлер-Шальке
    Мусолинни-Лацио
    Путин-Зенит
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       12 / 654
    вчера в 17:39
    Ушел искать видосы с ними
    allemz
    allemz
       13 / 654
    вчера в 17:32
    Орнул с Шакиры и Барсы)
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