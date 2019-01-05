От супермоделей до королевы. Знаменитые фанатки футбола

вчера, 16:15

«Соккер.ру» находит известных умниц и красавиц, которые болеют за футбольные клубы из Италии, Испании, Англии и других стран.

Актриса Кира Найтли - «Вест Хэм»

Кира известна нескольким миллиардам жителей планеты Земля по роли Элизабет Суонн в саге «Пираты Карибского моря», она дважды номинировалась на «Оскар» за другие работы. При этом порой просыпается в 4-6 утра дома в Лос-Анджелесе, чтобы посмотреть матчи «Вест Хэма» в прямом эфире. Когда работает, всегда следит за результатами, смотрит поединки «молотобойцев» в записи. Любовь к футболу от отца – Уилла Найтли. Причем Кира, названная в честь советской фигуристки Киры Ивановой, реально разбирается в предмете. Смотрит аналитические передачи, читает блоги о футболе.

Модель Сара Сампайо – «Порту»

Вы эту девушку можете не знать, но 7.2 млн подписчиков в Инстаграме намекают, что «ангел» «Victoria’s Secret» подходит под определение «знаменитость». Нам важно, что Сара не просто очередная молодая модель известного бренда. И уж точно не слишком интересно, что ее бойфренд Оливер Рипли – британский мультимиллионер. Нам важно, что отец Сары большой фанат футбола, а уроженка Порту – большая поклонница одноименной команды. В семье Сампайо даже рождественские костюмы на футбольную тематику, с кубком Европы.



Королева Елизавета Виндзор – «Арсенал»

Говорят, в Букингемском дворце одна 92-летняя старушка заставляет называть себя всех вокруг Елизаветой IV, а не второй. У «канониров» свои шутки на тему любимого места «Арсенала». Королева не скрывает, что почти всю жизнь поддерживает лондонский клуб, причем эту страсть переняла от своей матери. Хотя в королевской семье многие выбрали себе клубы с большим количеством побед в АПЛ , бабушка Елизавета и ее внук Гарри остались «гуннерами». Причем Елизавета II родилась за четыре года до первого ЧМ , а Францию в дни решающих матчей первого Евро посещала уже как Королева Великобритании. Сколько футбола пересмотрела!

Модель Эмили Ратаковски – «Ювентус»

После поклонницы футбола с почти вековым стажем перейдем к «новообращенной». Модница и модель Ратаковски родилась в Лондоне в семье интеллигентных и немолодых американцев с явно не английской фамилией у отца. Малышка получилась смазливой, рано пошла в модели, стала актрисой, даже снялась у Финчера в «Исчезнувшей». Постоянно не отказывается от «движухи». Поэтому подружилась с клубом «Ювентус», который как раз продвигает бренд по всему миру. Дружит с Дибалой, помогала представлять новый логотип. В футболе вряд ли сильно разбирается, но это не обязательно для фаната, верно ведь?



Ведущая Рэйчел Райли – «Манчестер Юнайтед»

Окончила математический факультет Оксфордского университета. Изучала квантовую механику и феноменально быстро считает. Популярность в Великобритании обрела благодаря развлекательной передаче, которую ведет с комиком Джимми Карром. Феминистки критикуют Райли за наличие фигуры и выбор одежды – по их мнению, негоже умной и образованной женщине быть красивой. Также милашка Рэйчел не смогла надолго задержаться на футбольном ТВ – фанаты врагов МЮ строчили жалобы. С кем смотрит игры? С Пашей Ковалевым – российским танцором, который родом из Комсомольска-на-Амуре.



Певица Адель Эдкинс – «Тоттенхэм»

«Хеллоу»! Название хита британской певицы с 2.4 млрд просмотров могут использовать звезды «Тоттенхэма», чтобы при встрече заставить Адель улыбаться, словно она никому неизвестная маленькая фанатка. Будущая звезда и одна из самых богатых тридцатилетних дам мира, получивших состояние не от девяностолетних мужей, родилась в Северном Лондоне. Адель жила рядом с ареной «Тоттенхэма» до восьми лет, всегда смотрит матчи, когда есть возможность, бывала на стадионе и фотографируется с символикой «шпор». Интересно, кто ее любимец, Эриксен, Алли, Кейн или Сон?

Актриса Моника Белуччи – «Рома»

Эту актрису должны знать многие и точно видели ее в кино, ведь итальянка не только Персефона из «Матрицы», не только Мария Магдалина из «Страстей Христовых», не только Клеопатра из «Астерикса и Обеликса», или Малена из одноименного фильма Торнаторе, но и объективно одна из самых эффектных женщин на рубеже веков. И когда ее спрашивали о футбольных предпочтениях, называла «Рому». Хотя честно признавалась, что в футболе разбирается слабо, пусть и знакома с Тотти. Зато «волки» довольны – отхватили в желто-красные ряды Белуччи.



Актриса Алисса Милано – «Интер»

Алисса, известная по сериалу «Зачарованные», родилась в Бруклине. Но уже по фамилии понятно, что семья у нее итало-американская. Милано сейчас активно издевается над президентом Трампом, помогает благотворительным фондам, отдала немало личных денег на изучение различных болезней. Очень активная девушка. А двоих детей родила от спортивного агента, у которого на аватарке его детское фото в футбольной форме. Плюс среди итальянской родни Милано могут быть фанаты «Интернационале», так что связь с детства.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс – «Суонси»

Помешана на футболе. Когда «Суонси» обыграл МЮ в 2015 году, Кэтрин накупила огромных надувных лебедей в честь победы и заполнила ими бассейн в Лос-Анджелесе. На ее странице немало футбольных постов, а еще в 2004 году валлийка вложила деньги в «Лланелли Таун», которым тогда управлял ее дядя. В 2008 году команда единственный раз в истории выиграла чемпионат Уэльса. Дальше дела шли не так весело, но нам больше интересна другая футбольная страсть жены Майкла Дугласа. Обладательница премии «Оскар» является поклонницей «Суонси» из ее родного города.



Певица Мадонна Чикконе – «Бенфика»

Гай Ричи – фанат «Челси», а вот его бывшая жена Мадонна Чикконе неожиданно для многих стала поклонницей «Бенфики». Но только не для фанатов ее музыкального творчества, которые знают подробности личной жизни американки. Поп-дива в шестьдесят лет снова связалась с мужчиной, который помешан на футболе. Вернее, с мальчиком, ведь речь о Дэвиде Банда – приемном сыне Мадонны, которого удочерила в 2006 году. Сейчас парню почти пятнадцать лет, его пригласили в школу «Бенфики», то есть мальчик талантлив. А мама переехала ради сына в Лиссабон, где купила домик за 5.4 млн евро.

Актриса Шарлиз Терон – «Челси»

Поначалу казалось, что здесь рекламно-рабочие отношения. Шарлиз позвонила в офис «Челси» в Лос-Анджелесе, чтобы договориться о благотворительной программе в ее родной стране – ЮАР . Решила построить футбольное поле, а «Челси» в этом помог. Терон вручили футболку «аристократов» в Лондоне, но были сомнения, что она начнет переживать за лондонский клуб. Оказалось, что Шарлиз любит спорт. Еще одну девушку с «Оскаром», который пылится в одном из ее домов, заманили на футбольный стадион.



Певица Хелена Фишер – «Боруссия» Д

Вот эту девушку вы вряд ли знаете, но в 2018 году Елена Петровна – уроженка Красноярска, заработала 32 млн долларов, будучи в роли популярной немецкой певицы. Фишер, чьи родители эмигрировали на родину предков – в Германию, очень давно болеет за «Боруссию», поддерживает клуб из Дортмунда, выступала на стадионе. Одним словом, если Бузова от «Локомотива» бегает к «Спартаку», то Фишер пора вербовать в поклонницы «Енисея». Поп-звезда из Германии любит футбол.

Певица Шакира и модель Адриана Лима – «Барселона»

У каталонцев жгучий дуэт фанатов – колумбийка и бразильянка. Причем у Шакиры и Лимы раньше были другие любимые клубы, но они успели влюбиться в «Барселону». Шакира в дни, когда ссорится с мужем Пике, снова становится фанаткой «Реала»? Раньше болела за «сливочных», Перес ей даже футболку дарил. Но теперь за «блаугранас», как и Адриана. Причем Лима помешана на теме спорта. Смотрит все – от Олимпийских игр, где участвуют ее друзья-спортсмены, до женских боев в UFC . От поединков женской сборной Бразилии по футболу до матчей «Барселоны». Сама постоянно занимается в зале.



Актриса Пенелопа Крус и певица Дженнифер Лопес – «Реал»

Хавьер Бардем – муж Крус, не большой фанат футбола, поэтому между китами выбирает «Барселону». А вот Пенелопа, рожденная в тринадцати километрах от Мадрида, была и остается поклонницей «Реала». Да и в семье есть футбольные фанаты. А вот ДжейЛо – дочь пуэрториканцев из Бронкса, вряд ли заболела футболом с детства. Зато у нее есть дети и, похоже, именно сын Дэвид подсадил маму Дженнифер на футбол. Впрочем, среди родственников Лопес также нашлась фанатка «Реала». В позапрошлом году певица подарила кузине Риос на день рождения… Криштиану Роналду. Пригласила португальца в ночной клуб Мадрида, где была гулянка.



Конечно, не все в этом списке так хорошо разбираются в футболе, как Кира Найтли или Рэйчел Райли. Но многие, от всемирно известных певиц, моделей, ведущих и до королевы Великобритании, посещали футбольные стадионы и эмоционально переживали за свои любимые клубы. Известные и успешные девушки тоже любят футбол.