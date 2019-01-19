«Бавария» готова платить Хадсону-Одои больше, чем предлагает «Челси»

19 января 2019, 08:01

«Бавария» решительно настроена заполучить полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои. По информации источника, мюнхенцы предложили 18-летнему игроку контракт с еженедельной зарплатой в € 96 500. Это на € 26 500 больше, чем предлагает англичанину по новому контракту «Челси».

Действующее соглашение Хадсона-Одои с «синими» истекает в 2020 году. По слухам, «Бавария» готова заплатить за его трансфер € 40 млн.

Источник отмечает, что «Челси» не станет увеличивать своё предложение, так как готовится потратить серьёзную сумму на трансфер Гонсало Игуаина и поэтому, скорее всего, отпустит молодого хавбека в Германию.