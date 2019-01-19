Клопп: «Возвращение Коутиньо? Не хочу говорить на эту тему»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в «Ливерпуль». Последнее время хавбек стал получать меньше игровых минут в каталонской команде.

Я не хочу говорить об этом. Я не стану называть это потенциальным трансфером или вероятным переходом.

Здесь не о чем говорить. Что бы я ни сказал, это только породит ещё больше разговоров, но говорить не о чем. Фил играет за «Барселону» и, насколько я знаю, очень хорошо вписывается в состав, у него всё в порядке.