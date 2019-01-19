«Монако» близок к подписанию игрока «Атлетико»

19 января 2019, 02:37

Вингер «Атлетико» и сборной Португалии Желсон Мартинш может продолжить карьеру в «Монако». По информации источника, монегаски всерьёз настроены подписать 23-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, и Мартинш очень близок к переходу в клуб из чемпионата Франции.

В текущем сезоне португалец принял участие всего в 8 играх Примеры и результативными действиями не отметился. На его счету 1 гол в матче Кубка Испании против «Сант-Андреу» (1:0).

Ранее сообщалось об интересе к Мартиншу со стороны «Милана».