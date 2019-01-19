Гиггз: «Верю, что МЮ будет в четверке по итогам сезона»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выразил мнение, что клубу по силам занять место в первой четверке по итогам текущего сезона.
Манкунианцы на данный момент идут на шестом месте в турнирной таблице, отставание от четвертой строчки составляет шесть очков.
Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» будет в первой четверке по итогам сезона. В эти выходные «Челси» сыграет с «Арсеналом». У нас есть неплохие шансы приблизиться к «синим» по итогам этого тура.
1. Ливерпуль
2. МЮ
1. Ливерпуль
2. МЮ