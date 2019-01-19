Янг: «Рэшфорд - невероятный талант, он может стать одним из лучших в мире»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал победу над «Брайтоном».

Я думаю, что мы были потрясающими на протяжении 70 минут встречи. Мы хотели забить третий гол, у нас были шансы, но в итоге мы пропустили. Это было непростое испытание для нас.

Рэшфорд - невероятный талант. Я говорил это, когда он еще играл в молодежке. У него есть все задатки, чтобы стать одним из лучших в мире.

Мы рады одержать седьмую победу под руководством Сульшера. Мы полны уверенности, и кажется, что мы способы одержать победу в любом матче.