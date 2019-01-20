Гвардиола: «В январе нельзя проиграть борьбу за титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом».

Учитывая то, как мы сегодня играли, мы не заслужили того, чтобы забить больше трех голов. Мы должны поработать над этими моментами. В каждой игре мы должны требовать от себя максимальной самоотдачи.

На данный момент только одна команда лучше нас. Но сейчас январь. Нельзя выиграть или проиграть борьбу за титул в январе. Впереди еще много игр. Всё, что мы знаем на данный момент, если «Ливерпуль» побеждает, мы тоже должны победить. Если «Ливерпуль» проигрывает, то мы обязаны победить.