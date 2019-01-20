Каземиро поддержал Марсело, который сел на скамейку запасных

Полузащитник «Реала» Каземиро поддержал своего товарища по команде Марсело, который во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи» снова остался на скамейке запасных.

Марсело? Конечно, удивляет, что он не играет в основе, ведь он не новичок. Однако отмечу, что Регилон также проделал большую работу. Марсело не нужно никому ничего доказывать, ведь он все еще остается Марсело.