Рангник: «Если „Бавария“ захочет подписать Вернера, то мы его не удержим»

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник прокомментировал слухи о том, что нападающий Тимо Вернер может перейти в «Баварию».
Мы не хотим с ним расставаться. Это важный игрок команды. Но если «Бавария» захочет подписать Вернера, то нам будет сложно его удержать.
Ранее сообщалось, что Вернер не спешит продлевать контракт с «Лейпцигом», срок которого рассчитан до 2020 года.
когда 20-ник стукнул, да и сейчас 22- самое то ,
тем более опыт выступления за сборную имеется,
а в Баварии еще и раскроется по полной программе.
Нежели набирать этих пенсиков Гнабри и Вагнера,
от которых КПД в сумме меньше, чем у Вернера )
когда 20-ник стукнул, да и сейчас 22- самое то ,
тем более опыт выступления за сборную имеется,
а в Баварии еще и раскроется по полной программе.
Нежели набирать этих пенсиков Гнабри и Вагнера,
от которых КПД в сумме меньше, чем у Вернера )