Рангник: «Если „Бавария“ захочет подписать Вернера, то мы его не удержим»

20 января 2019, 18:30

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник прокомментировал слухи о том, что нападающий Тимо Вернер может перейти в «Баварию».

Мы не хотим с ним расставаться. Это важный игрок команды. Но если «Бавария» захочет подписать Вернера, то нам будет сложно его удержать.

Ранее сообщалось, что Вернер не спешит продлевать контракт с «Лейпцигом», срок которого рассчитан до 2020 года.