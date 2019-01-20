ПСЖ может обойти финансовый fair play при покупке Аллана

ПСЖ разрабатывает стратегию по приобретению полузащитника «Наполи» Аллана. Игрок понадобился парижанам из-за травмы Марко Верратти, который может пропустить продолжительное время.
Парижане готовы утроить зарплату Аллана, а сумма трансфера оценивается в 70 млн евро. Однако в таком случае у клуба могут возникнуть проблемы из-за финансового fair play.
Чтобы этих проблем избежать, владельцы ПСЖ, использовав одну из своих компаний, могут заключить с «Наполи» спонсорское соглашение на 50 млн евро. Вероятно, этой компанией станет Qatar Airways. Таким образом, ПСЖ не придется платить большую сумму одним платежом - «Наполи» сможет в течение многих лет получать отчисления от катарской авиакомпании.
У нас вот в поселке тоже муниципалы распилили все деньги на благоустройство. Они "заказали" на все деньги изыскательные работы на тему того, можно ли благоустроить несколько пустырей. Итогом "изыскательных работ" на пару миллионов рублей (которых хватило бы, чтобы исправить все газоны) стал отчет на тему того, что собственно на работы нужно 25 миллионов, которых никогда не будет, поэтому они не имеют смысла.
Скажешь, умно?) Нарисовать два отчета за два миллиона вместо того, чтобы их потратить. Но прокуратура сказала, что "ничего необычного тут не видит". Так же, как она не видит ничего необычного в том, что глава поселка заявил в налоговой декларации годовой доход в 110 тысяч рублей при том, что он официально получает 80 в месяц, и у него две машины по миллиону)
Так же и УЕФА, занеси им, они на что угодно закроют глаза, если им занесут.
Я еще могу способ им подсказать, завести с десяток клубов, которые будут у ПСЖ за космические суммы шлак из молодежки скупать и фейр плей баланс им пополнять))
У нас вот в поселке тоже муниципалы распилили все деньги на благоустройство. Они "заказали" на все деньги изыскательные работы на тему того, можно ли благоустроить несколько пустырей. Итогом "изыскательных работ" на пару миллионов рублей (которых хватило бы, чтобы исправить все газоны) стал отчет на тему того, что собственно на работы нужно 25 миллионов, которых никогда не будет, поэтому они не имеют смысла.
Скажешь, умно?) Нарисовать два отчета за два миллиона вместо того, чтобы их потратить. Но прокуратура сказала, что "ничего необычного тут не видит". Так же, как она не видит ничего необычного в том, что глава поселка заявил в налоговой декларации годовой доход в 110 тысяч рублей при том, что он официально получает 80 в месяц, и у него две машины по миллиону)
Так же и УЕФА, занеси им, они на что угодно закроют глаза, если им занесут.
Я еще могу способ им подсказать, завести с десяток клубов, которые будут у ПСЖ за космические суммы шлак из молодежки скупать и фейр плей баланс им пополнять))