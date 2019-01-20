ПСЖ может обойти финансовый fair play при покупке Аллана

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 56’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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ПСЖ может обойти финансовый fair play при покупке Аллана

20 января 2019, 19:54

ПСЖ разрабатывает стратегию по приобретению полузащитника «Наполи» Аллана. Игрок понадобился парижанам из-за травмы Марко Верратти, который может пропустить продолжительное время.

Парижане готовы утроить зарплату Аллана, а сумма трансфера оценивается в 70 млн евро. Однако в таком случае у клуба могут возникнуть проблемы из-за финансового fair play.

Чтобы этих проблем избежать, владельцы ПСЖ, использовав одну из своих компаний, могут заключить с «Наполи» спонсорское соглашение на 50 млн евро. Вероятно, этой компанией станет Qatar Airways. Таким образом, ПСЖ не придется платить большую сумму одним платежом - «Наполи» сможет в течение многих лет получать отчисления от катарской авиакомпании.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
   135 / 808
21 января в 08:34
Первыми игроку дали деньги ПСЖ, когда оформляли Неймара. Сити потом только с Ляпортом провернул такую схему.
VIPded
VIPded
   84 / 808
21 января в 08:19
Совсем офигели...
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
   431 / 808
21 января в 07:25
И правильно тебе Аналитик сказал , им дают обходить ффп, потому что им заносят , а не потому что они гении . Во времена Платини , почему то никто ничего не обходил , и Сити с с ПСЖ на трансферы тратили 60-70 лямов , и никто там никаких обходов не придумывал , потому что башлять не получалось , но в итоге как и везде , доброго и порядочного человека поглотили и избавились , в угоду коррупции
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
   431 / 808
21 января в 07:17
Как это ? А Сити ? Они ещё более гениально придумали , давать футболистам деньги , что бы те выкупали свой контракт
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Igo0rek
   3 / 808
20 января в 21:23
Вот это я понимаю юридический отдел работает. Люди там не зря свой хлеб едят, с чёрной икрой))
Да ерунда, банальные схемы на уровне наших чиновников.

У нас вот в поселке тоже муниципалы распилили все деньги на благоустройство. Они "заказали" на все деньги изыскательные работы на тему того, можно ли благоустроить несколько пустырей. Итогом "изыскательных работ" на пару миллионов рублей (которых хватило бы, чтобы исправить все газоны) стал отчет на тему того, что собственно на работы нужно 25 миллионов, которых никогда не будет, поэтому они не имеют смысла.

Скажешь, умно?) Нарисовать два отчета за два миллиона вместо того, чтобы их потратить. Но прокуратура сказала, что "ничего необычного тут не видит". Так же, как она не видит ничего необычного в том, что глава поселка заявил в налоговой декларации годовой доход в 110 тысяч рублей при том, что он официально получает 80 в месяц, и у него две машины по миллиону)

Так же и УЕФА, занеси им, они на что угодно закроют глаза, если им занесут.

Я еще могу способ им подсказать, завести с десяток клубов, которые будут у ПСЖ за космические суммы шлак из молодежки скупать и фейр плей баланс им пополнять))
Igo0rek
Igo0rek
   135 / 808
20 января в 20:40
Я бы на месте УЕФА, после такого расформировался. Так изящно над этой конторой ещё никто не насмехался 😂
Igo0rek
Igo0rek
   135 / 808
20 января в 20:35
Вот это я понимаю юридический отдел работает. Люди там не зря свой хлеб едят, с чёрной икрой))
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
20 января в 20:24
ПСЖ по барабану все!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   616 / 808
20 января в 20:12
Даже Роскомнадзор лучше Телеграм блокирует, чем УЕФА махинации ПСЖ с фейр плей.
Ak27707
Ak27707
   443 / 808
20 января в 20:10
Хитрые Араби, они хуже евреев
BARCDJIN
BARCDJIN
   119 / 808
20 января в 20:02
нечего особенного бабки страны черз зенит в оффшоры не уходят..
ДСА
ДСА
   172 / 808
20 января в 19:57
И там закон, что дышло.
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