ПСЖ может обойти финансовый fair play при покупке Аллана

20 января 2019, 19:54

ПСЖ разрабатывает стратегию по приобретению полузащитника «Наполи» Аллана. Игрок понадобился парижанам из-за травмы Марко Верратти, который может пропустить продолжительное время.

Парижане готовы утроить зарплату Аллана, а сумма трансфера оценивается в 70 млн евро. Однако в таком случае у клуба могут возникнуть проблемы из-за финансового fair play.