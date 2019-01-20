Друзья для Криштиану - «Ювентус» будущего

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Кубок Матч Премьер 2019 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.48 - 2.45
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эйбар -:-  Эспаньол 2.1 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Дженоа 0:2  Милан 3.6 3.2 2.15
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Кьево - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.9 3.45 1.73
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 0:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:2 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 2:3 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.1 2.9 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
21:00 63’ Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
22:00 23’ Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 0:0 Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1.6 3.5 6.2
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.83 3.1 4.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 0:5 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.1 3.3 2.2
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 4:4 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:3 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 Матч завершен  Япония 1:0  Сауд. Аравия - - -
17:00 Закончился после серии пенальти  Австралия 0:0
(4:2 п.) 		 Узбекистан - - -
20:00 Первый тайм доп. времени, 115’  ОАЭ 3:2  Кыргызстан - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Тэджон Ситизен Тэджон Ситизен - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Синделич БелградСинделич Белград - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 1:0 Логотип футбольный клуб РоскилдеРоскилде - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 0:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб КапошварКапошвар - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрноБрно 3:0 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
16:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:2 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува 3:1 Логотип футбольный клуб Метта/ЛУ (Рига)Метта/ЛУ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 3:2 Логотип футбольный клуб Серветт (Женева)Серветт - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
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03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 1:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 0:1 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 1:1 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.3 3.2 2.2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 0:1 Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.6 4.2 4.8
Франция. Лига 2 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Друзья для Криштиану - «Ювентус» будущего

вчера, 19:05
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Дибала Пауло
Дибала Пауло
Нападающий
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник

Без Дибалы и Пьянича, но с Модричем? «Соккер.ру» собирает вместе кадровые варианты, чтобы сделать вечных чемпионов еще сильнее.

Задача клуба на весну. Выиграть четыре трофея в первой половине 2018 года. Совсем не сложно собрать три внутренние победы. Выиграли на днях Суперкубок Италии у «Милана» благодаря голу Роналду. Трофей стал первым для Криштиану в Италии и 65 большим для туринского клуба.

Выше только «Барселона», «Реал» и «Бавария», а «Манчестер Юнайтед» по трофеям обойдут, если выиграют до конца сезона Серию А и Кубок Италии. В этом турнире ждет четвертьфинал против «Аталанты», дальше победитель пары «Фиорентины» и «Ромы».

С другой стороны сетки тоже прекрасные соперники. «Милан» сыграет против «Наполи», а «Интер» – против «Лацио». Но «Ювентус» и здесь главный фаворит. Также готовятся к сложным поединкам c «Атлетико» в ЛЧ. Но Роналду – специалист по голам «матрасникам», поэтому верят в трофейный квартет.

Бюджет на трансферы. От ноля до бесконечности. Клан Аньелли настолько большой, что сложно посчитать, сколько у них всех денег. Но если взять одну компанию – инвестиционную контору «Exor», то можно набрать добрых 10 миллиардов свободных денег.

Там более 300 000 сотрудников, контролируют свыше 140 миллиардов чужих денег. Ключевой пакет акций у клана, СЕО является Джон Элканн – председатель совета директоров «Ювентуса», и большой босс в семье не самый богатый.

У «Ювентуса» не будет проблем с УЕФА даже после подписания Роналду. В Лиге чемпионов заработали более 100 млн евро, а подписание Криштиану, если задержится в команде на четыре года, может в сумме сгенерировать по оценкам аналитиков около 340 млн евро.

Не исключено, что доходы подскочат, и хотя теперь зависят также от Роналду – дело об изнасиловании в США сразу уронило акции клуба, туринцы не пропадут. По итогам сезона снова поставят рекорд по доходам. Чистая прибыль будет низкой, как у всех, но деньги на трансферы найдутся. Тем более будут и прощания.

Кто может покинуть «Ювентус». В 2019 году чемпион Италии не рассчитывает на Гонсало Игуаина. Отдают в аренду в «Челси» с задачей продать контракт аргентинца в итоге, если выполнит ряд условий в новой команде – по голам в первую очередь. Также появились новости об обмене Стураро на защитника «Дженоа» Ромеро.

Не стоит забывать, сколько лет Бонуччи, Кьеллини и Барцальи – последний может завершить карьеру летом. Неудивительно, что интересуются центральными беками. Кроме того, хотел уйти марокканец Бенатиа – Мехди желает получать больше игровой практики, так что нужен еще один бек, кроме Ругани.

Также возможны перемены на флангах обороны. Канселу только пришел, а вот Алекс Сандро уходит буквально годами – постоянно говорят, что может оставить состав «Ювентуса». Куадрадо перенес операцию на колене, так что у Аллегри меньше вариантов на флангах атаки, один из которых занят Роналду, но Хуан был в списке потенциальных расставаний.

А самые серьезные потери – в зоне плеймейкеров, как глубинных, так и привычных «десяток». Дибала может сменить клуб, у Пьянича будут заманчивые для него самого и «Ювентуса» предложения. Матюиди вроде бы никуда не спешит, пока не приехали сильные конкуренты. Бернардески ждет своего шанса, но даже будущее Манджукича под вопросом.

Вице-чемпиона мира снова тревожат китайцы, как в прошлом году. Предлагают не меньше, и если хорват поймет, что в конце сезона можно ставить точку в европейской части карьеры – уедет на заработки. А Дуглас Коста просто может не устраивать Роналду, как постоянный напарник, поэтому покупки ждем не меньше, чем потери.

Кого туринцы могут подписать. Во-первых, не будем исключать, что Перину не верят. Во-вторых, всецело доверяли Буффону, а со Щесны другая история – вратарь хороший, не старый (будет 29 лет), но способен допустить ошибку. Если Войцех завершит сезон без помарок, то будет первым номером и дальше. Если нет – ждите сюрпризов, вплоть до Де Хеа.

А на десерт в трансферных планах «Ювентуса» могут стоять люди, которых Роналду прекрасно знает. Говорили об интересе итальянского клуба к Кроосу – причем еще до начала первой информации, что Криштиану может оказаться в Турине. Семья Тони, поговаривают, устала жить в Испании, могут сменить обстановку на деловой север Италии.

Также очевидно, что в планы Недведа и компании входит перехват у «Интера» Модрича. Сколько бы раз Лука не повторил, что хотел бы завершить карьеру в «Реале», итальянские гранды не успокоятся – понимают, что даже в солидном возрасте в Серии А обладатель «Золотого мяча» сможет принести новой команде пользу. «Интер» или «Ювентус»? Посмотрим летом.

Также Роналду много лет дружил в «Реале» не только с Коэнтрау, но и с Марсело. Бразилец оказался на лавке мадридцев, причем сам признал, что готов плохо. Но речь об одном из самых звездных левых защитников последних пяти-семи лет. И если менять Алекса Сандро на нового левого латераля, то логично присмотреться к еще одному опытному мастеру. Как помните, Эвра удачно зашел, хотя многие считали его слишком старым.

К слову, о возрасте. Манджукичу в мае исполняется 33 года. К тому времени Роналду будет 34, и понятно, что если «Ювентус» в центре атаки не устроил немолодой Игуаин, нужно подумать о нападающем, с которым могут сыграть и Дибала – если останется, и Роналду – вроде бы не планирует никуда уезжать настолько быстро. И такого форварда найти сложно.

Как помните по сборной Португалии, у Криштиану есть проблемы с взаимодействием с нападающими. Манджукич в целом неплохо подошел, но можно попробовать заманить легенду ПСЖ Кавани – если брать «старика», или смотреть на молодых. Икарди не перейдет в «Ювентус» - Маротта скорее подарит его «Реалу», чем отпустит в Турин, но есть Лукаку.

Не факт, что бельгиец шикарно заиграет в Серии А, но нахваливал «Ювентус», имеет проблемы в МЮ и точно будет в сфере интересов. Ведь в силу спада может обойтись дешевле, чем другие ставки подобного масштаба. С Роналду трансферная деятельность будет веселее, ведь не только Рэмзи хочет в одну команду к Криштиану.

Главный трансфер связан не с игроком. Не исключено, что в ближайшем будущем Аллегри получит предложение, от которого не захочет отказываться. Пока не видно клуба, куда его могут позвать, но еще посмотрим на результаты Лиги чемпионов. В случае успеха даже «Барселона» заинтересуется, не говоря о «Баварии» или «Манчестер Юнайтед».

В таком случае «Ювентусу» в 2019 году нужно продумать, кто может подхватить команду, которая с Аллегри немало выиграла, хотя дважды была в шаге от главного трофея – «ушастого», и оба раза проиграла испанским грандам. Сейчас заход на решающий сезон для тактики итальянца. Многое может измениться буквально за пару месяцев в мае и июне.

«Ювентус» уже подготовил замену? Зидан не хочет рисковать и подписывать контракт с МЮ – слишком сильны конкуренты и ненадежны менеджеры английского клуба. Сейчас Фергюсон успешно консультирует Сульшера, но МС и «Ливерпуль» никуда не денутся, как и «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Челси». Так что Зинедин объективно ближе к знакомому «Ювентусу», где ему удобно и Роналду в обойме.

Также в Италии нет таких сложных соперников, как «Атлетико» и «Барселона», зато есть возможности одной из лучших команд планеты. У «Ювентуса» все будет хорошо, даже если потеряют ряд привычных игроков основы. Можно даже Дибалу отпустить, но при этом сделать ряд трансферов, что усилят состав. Порой ведь не хватает атакующего темпа, чтобы забивать больше одного или двух мячей, не надеясь на Роналду.

Поэтому главным трансфером станет или приход наставника, который изменит подход к атаке, или сохранение Аллегри продолжится подписанием идеальных напарников для Роналду. Нет сомнений, что если у звезды такого масштаба есть конкретные предложения, то его точно выслушают. Например, Канселу собирался в «Вулверхэмптон» к другим португальцам, но у него тот же агент, что у Роналду – Мендеш посоветовал «Ювентусу» не упускать португальского латераля, и итальянцы довольны.

Впрочем, в Турине хватает прекрасных специалистов трансферного рынка, чтобы и без советов хитрого агента собрать еще более мощный состав, чем у «Ювентуса» здесь и сейчас. Так что охоту за Погба продолжат, Дибалу будут считать самым удобным человеком, который позволит уравнять расходы и прибыль для соблюдения правил УЕФА, и обязательно порадуют покупками.

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Все комментарии
Camellot
Camellot
сегодня в 17:59
4 трофея во внутреннем чемпионате, да легко хоть 24, при таких то трансферах как лука банти
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   450 / 735
сегодня в 09:46
Пхаха вечные чемпионы,дальше не стал читать!Автору здоровья!
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 735
сегодня в 09:09
Пусть купят Бензема )) +500 скилл к Роналду сразу )
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Дмитрий Климович 2
   591 / 735
сегодня в 01:39
Юве и без Рона сильны,только зря бабло тратят!
С ним они не тратят, а зарабатывают.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   75 / 735
вчера в 20:12
Юве и без Рона сильны,только зря бабло тратят!
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