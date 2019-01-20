«Барселона» интересуется экс-форвардом «Вильярреала» 

20 января 2019, 17:29

«Барселона» проявляет интерес к экс-форварду «Вильярреала» Седрику Бакамбу. Сейчас 27-летний форвард выступает в Китае за «Бэйцзин Гоань».

Бакамбу перешел в «Бэйцзин Гоань» в начале 2018 года за 65 миллионов фунтов стерлингов.