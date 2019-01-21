Шимански: «Сделал правильный выбор, перейдя в „Ахмат“»

Новичок «Ахмата» Дамиан Шимански рассказал о своем переходе в клуб из Грозного. 23-летний поляк заключил контракт на 4,5 года.

С того момента, как «Ахмат» мной заинтересовался, я сразу начал собирать информацию, хотел узнать, как можно больше о клубе и о Грозном. Это очень хороший для меня выбор, как для жизни, так и дальнейшей карьеры. Я считаю, что сделал правильный выбор. Знаю, что в команде собраны очень хорошие игроки для решения больших задач.



«Ахмат» — мой первый заграничный клуб. Честно говоря, не знал, чего ожидать при переезде сюда. Вижу, что тренер от каждого требует выкладываться на сто процентов на каждой тренировке. Для тренера очень важно, чтобы ты тренировался на полную мощь, он делает упор на тактику и концентрацию в каждом упражнении. Я понимаю, что от меня хотят, и знаю, что должен сделать, чтобы быть ведущим игроком команды. А если говорить о футболистах, то я повторюсь, здесь собраны очень хорошие игроки, и они мне очень хорошо помогают пройти как можно быстрее адаптацию. Провёл с командой ряд тренировок и увидел, что в этой команде нужно быть хорошо готовым физически и тактически. Это очень важные вещи.



Что я знаю о российском футболе? Смотрел матчи Российской Премьер-Лиги и знаю очень много о ней. Много команд играют в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. У меня много знакомых играли в России, и сейчас мой друг играет в Ростове, это Мацей Вилюш, с которым я постоянно на связи. Он всегда мне рассказывает, что лига намного сильнее польской и в разы интересней. И поэтому я так же быстро принял решение о переходе в «Ахмат», потому что хочется расти, и очень надеюсь, что это будет видно по моей игре за «Ахмат».