«Челси» тормозит переход Мораты в «Атлетико»

сегодня, 18:40

«Челси» тормозит переход нападающего Альваро Мораты в мадридский «Атлетико». «Синие» хотят внести в соглашение с испанским клубом специальный пункт, в котором говорится о том, что «Челси» может вернуть Морату по окончании сезона в случае, если команду покинет Маурицио Сарри.

Напомним, что «Атлетико» планирует взять Морату в аренду с последующим правом выкупа за 55 миллионов евро.