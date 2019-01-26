«Челси» тормозит переход Мораты в «Атлетико»

«Челси» тормозит переход нападающего Альваро Мораты в мадридский «Атлетико». «Синие» хотят внести в соглашение с испанским клубом специальный пункт, в котором говорится о том, что «Челси» может вернуть Морату по окончании сезона в случае, если команду покинет Маурицио Сарри.
Напомним, что «Атлетико» планирует взять Морату в аренду с последующим правом выкупа за 55 миллионов евро.
Если Челси и портит сейчас кому то карьеру, то это Баркли, Лофтус, Эмерсон, Ампаду, Хадсон...
А вот кто наоборот, своей карьерой портит Челси - так это Мората, Ковачич, Виллиан...
Если Челси и портит сейчас кому то карьеру, то это Баркли, Лофтус, Эмерсон, Ампаду, Хадсон...
А вот кто наоборот, своей карьерой портит Челси - так это Мората, Ковачич, Виллиан...
И это норм практика, что Челси отпускает молодых, которые не могут победить опытных игроков за место в составе. Они так дают им возможность реализовать себя в другом месте.
И что, больше нигде в мире игроки не прогрессируют, уйдя в другой клуб? Никто больше на ум не приходит? Черный, бестолковый, свалил в Италию реанимировать карьеру, потом вернулся? Или другой черный, с дредами, за которого сейчас просят 70 лямов, играет в КП? Голландец, который сейчас тащит Лион?
Им что тоже испортили карьеру? А оставь их играть за андер-23, эту карьеру бы спасли?
Любой клуб портит карьеру многим футболистам, если точнее то это количество равняется: заявка на сезон - 11 человек = количество похороненных талантов.
И у всех клубов оно более менее одинаковое.
И это норм практика, что Челси отпускает молодых, которые не могут победить опытных игроков за место в составе. Они так дают им возможность реализовать себя в другом месте.
И что, больше нигде в мире игроки не прогрессируют, уйдя в другой клуб? Никто больше на ум не приходит? Черный, бестолковый, свалил в Италию реанимировать карьеру, потом вернулся? Или другой черный, с дредами, за которого сейчас просят 70 лямов, играет в КП? Голландец, который сейчас тащит Лион?
Им что тоже испортили карьеру? А оставь их играть за андер-23, эту карьеру бы спасли?
Любой клуб портит карьеру многим футболистам, если точнее то это количество равняется: заявка на сезон - 11 человек = количество похороненных талантов.
И у всех клубов оно более менее одинаковое.
Да и Челси не стал бы платить за него такие деньги, если бы он был никчёмным деревом, каким некоторые хотят его представить.
Да и Челси не стал бы платить за него такие деньги, если бы он был никчёмным деревом, каким некоторые хотят его представить.
Один его пример не делает вас кладбищем. Есть множество других, когда таланты загинались в вашем пенсионерском хосписе, но реанимировали свою карьеру, как только покинули его. Многие стали звёздами первой величины. Салах, Де Брюйне, Лукаку...
Список можно продолжать.
Один его пример не делает вас кладбищем. Есть множество других, когда таланты загинались в вашем пенсионерском хосписе, но реанимировали свою карьеру, как только покинули его. Многие стали звёздами первой величины. Салах, Де Брюйне, Лукаку...
Список можно продолжать.
Я же не называю кладбищем Манчестер, потому что там не заиграл Депай? Ну если у чувака потолок - это быть лидером Лиона, куле тут сделаешь. Так и у Мораты потолок - сидеть на скамейке
Я же не называю кладбищем Манчестер, потому что там не заиграл Депай? Ну если у чувака потолок - это быть лидером Лиона, куле тут сделаешь. Так и у Мораты потолок - сидеть на скамейке