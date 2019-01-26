«Реал» отказался от покупки Эриксена

«Реал» отказался от идеи купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. «Сливочные» приняли такое решение, поскольку «шпоры» запросили за игрока слишком большую сумму.
Ранее сообщалось, что на Эриксена претендуют «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».
А Бэйла и Модрича, чтоб сбить цену на Неймара и Мбаппе!!!
А Бэйла и Модрича, чтоб сбить цену на Неймара и Мбаппе!!!
Вот так и надо поставить на место этого еврея Леви!!!
У нас есть игроки не хуже Эриксена, если не лучше (Иско, Хамес, Ковачич и т.д.)!!!
Лучше Бэйла и Модрича поменять на Неймара и Мбаппе с доплатой, плюс Азар почти наш!!!
И нужно побороться за Де Лигта, или попробовать уговорить ван Дейка!!!
Наваса оставить первым вратарём, а Зидан и Лунин пусть на подмене!!!
Дыртуа продать в Ювентус, или в Испании кому-нибудь
Вот так и надо поставить на место этого еврея Леви!!!
У нас есть игроки не хуже Эриксена, если не лучше (Иско, Хамес, Ковачич и т.д.)!!!
Лучше Бэйла и Модрича поменять на Неймара и Мбаппе с доплатой, плюс Азар почти наш!!!
И нужно побороться за Де Лигта, или попробовать уговорить ван Дейка!!!
Наваса оставить первым вратарём, а Зидан и Лунин пусть на подмене!!!
Дыртуа продать в Ювентус, или в Испании кому-нибудь
да ну и на***,пущяй сам проситься как Азар.
Уж лучше угомонить Иско,ставить его под ‘Ромб’,вернуть Хамеса и Ковачича,сбрить Бейла с Бензом.
Мариано дать играть.
да ну и на***,пущяй сам проситься как Азар.
Уж лучше угомонить Иско,ставить его под ‘Ромб’,вернуть Хамеса и Ковачича,сбрить Бейла с Бензом.
Мариано дать играть.