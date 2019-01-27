Гамшик до конца февраля может перебраться в Китай

сегодня, 12:21

По данным из СМИ , полузащитник «Наполи» Марек Гамшик может этой зимой переехать в Китай.

В прошлом году хавбеком уже интересовались китайские клубы, однако футболист решил остаться в Неаполе. Теперь ходят разговоры, что интерес возобновился.

Потенциальный трансфер может произойти до конца февраля. Трансферное окно в Китае будет открыто до 28 февраля.