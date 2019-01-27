Азар - главная трансферная цель «Реала»

«Реал» продолжает искать усиление на трансферном рынке.
Мадридцы пытались приобрести хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, но решили отказаться от сделки из-за сложных переговоров со «шпорами».
Приоритетной целью испанцев стал полузащитник «Челси» Эден Азар, который ещё принял решение о своём будущем. «Синие» будут требовать не менее 100 млн фунтов за своего игрока.
Часто Реал ненавижу но на самом деле уважаю,как слежу за Барсой так же и за Реалом.Без Реала футбол стал бы не интересен лично мне, и без Роналду тоже.Роналду величайший игрок всех времен после Месси,он лучше Пеле и Марадоны и хороший человек с хорошим добрым нравом,он никого не обедеть,живет своей жизнью.Может он на зло ответил Габи,что он богатый гей.100% убежден,что он мужчина а не гей и уважение Роналду.
Часто Реал ненавижу но на самом деле уважаю,как слежу за Барсой так же и за Реалом.Без Реала футбол стал бы не интересен лично мне, и без Роналду тоже.Роналду величайший игрок всех времен после Месси,он лучше Пеле и Марадоны и хороший человек с хорошим добрым нравом,он никого не обедеть,живет своей жизнью.Может он на зло ответил Габи,что он богатый гей.100% убежден,что он мужчина а не гей и уважение Роналду.
У Реала этот сезон не самый успешный, за то, наиболее противоречивый...
Не все движения приводят к положительному результату...
У Реала этот сезон не самый успешный, за то, наиболее противоречивый...
Не все движения приводят к положительному результату...