Макаров приехал на второй сбор с тульским «Арсеналом»

сегодня, 23:32

Тульский «Арсенал» отправился на второй сбор в Турцию. Вместе с командой в Турцию полетел полузащитник ЦСКА Александр Макаров, который находится на просмотре в клубе.

Напомним, что Макаров в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Тосно».