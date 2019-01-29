Президент «Севильи» подтвердил переход полузащитника «Наполи» Рога

Президент «Севильи» Хосе Кастро подтвердил слухи о переходе в испанский клуб полузащитника «Наполи» Марко Рога.

Мы уже провели два качественных трансфера [Максимилиана Вебера и Мунира Эль-Хаддади], и ожидается ещё один новичок [Рог], который только что приземлился в Севилье. Рассчитываем заключить сделку с ним завтра [29 января].

Это будет хорошее доказательство стремления этого клуба создать более конкурентоспособную команду и бороться за все поставленные цели.