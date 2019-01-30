Гвардиола: «Нам будет тяжело опередить „Ливерпуль“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:2) в матче 24-го тура АПЛ . Теперь в случае победы «Ливерпуля» над «Лестером», «горожане» будут отставать от лидирующих в чемпионате мерсисайдцев на 7 очков.

Нам будет тяжело защитить титул. У нас есть шанс сделать это, но для этого мы должны выигрывать матчи. У нас нет преимущества, но мы должны продолжать борьбу. Должны играть свои матчи и понимать, что нужно делать.

В футболе ты можешь потерпеть поражение. Это конкурентоспособная игра. Сегодня у нас был шанс сократить преимущество «Ливерпуля», который играет завтра [30 января]. Когда вы отстаёте, то должны побеждать, но у нас не выходит.

Недооценили ли мы «Ньюкасл»? Ни в коем случае. Мы продолжаем выступать в четырёх турнирах потому, что никогда не недооцениваем ни какой-либо из турниров, ни соперника. Мы набрали 100 очков в прошлом сезоне, потому что никогда никого не недооценивали. Если бы мы это делали, то не вышли бы в финал Кубка Лиги.