Жардим: «Тяжело так долго играть вдесятером. У Головина сводило ноги»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Генгама» (2:2, 4:5 - пенальти) в полуфинале Кубка Лиги. На 14-й минуте встречи монегаски остались вдесятером. Красную карточку получил полузащитник Вильям Ванкер.

Первый тайм мы провели лучше второго. Но почти 87 минут мы играли вдесятером. Из-за усталости мы не смогли сохранить атакующий напор во второй половине встречи. Многие атакующие игроки устали. Желсон Мартинш редко играл в «Атлетико», у Головина сводило ноги.

Но то, как вели себя игроки, их настрой был очень хорош. Мне это понравилось. Это то, что я хочу видеть в этой команде. Хочу, чтобы мы действовали организованно, чтобы игроки старались выигрывать единоборства. Это тот настрой, который я от них жду. Мы будем работать над этим перед играми чемпионата. Мы сделаем всё, чтобы выполнить нашу цель – сохранить прописку [в Лиге 1].

Сегодня я видел боевую команду с правильным настроем и поведением на поле. Мы здорово играли, даже будучи в меньшинстве. Я наблюдал хорошие технические моменты. Очень тяжело так долго играть вдесятером. Но я доволен поведением, настроем и отношением футболистов. Это самое важное.