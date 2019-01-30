Гаттузо: «Пёнтек – голевой убийца»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в четвертьфинальном матче Кубка Италии. Автором обоих голов стал новичок «россонери» Кшыштоф Пёнтек.

Я поздравляю ребят. Мы отлично сыграли против такой прекрасной команды, как «Наполи». Мы здорово защищались, а класс Лукаса Пакеты и темп Саму Кастильехо создали нам условия для победы.

Второй гол Пёнтек изобрёл буквально из ничего. Он голевой убийца. Мы счастливы иметь его в своей команде, но должны поздравить всю команду, потому что нам удалось сдержать атаки соперника совместными силами, а уже после Пёнтек сделал разницу в счёте.

Мы играли в отличный футбол в начале сезона, но у нас была очень хлипкая оборона. Сейчас мы стали более надёжными в этом плане. Вся команда стала сильнее. Прежде всего, мы должны продолжать искать пути к тому, чтобы надёжно действовать в обороне. И уже тогда мы найдём дорогу к воротам соперника.