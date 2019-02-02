«Челси» - «Хаддерсфилд»: стартовые составы

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Тоттенхэм 1:0  Ньюкасл 1.6 3.2 8.5
18:00 28’  Бернли 0:0  Саутгемптон 2.6 3.3 2.7
18:00 27’  Брайтон энд Хоув 0:0  Уотфорд 2.55 3.2 2.85
18:00 28’  Эвертон 0:1  Вулверхэмптон - - -
18:00 27’  Кристал Пэлас 1:0  Фулхэм - - -
18:00 Идет первый тайм, 28’  Челси 1:0  Хаддерсфилд 1.23 6 13
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Борнмут 3.2 3.35 2.25
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Леванте 0:0  Хетафе 3.6 1.72 5.1
18:15 13’  Реал Сосьедад 0:0  Атлетик Б - - -
20:30 сегодня  Барселона -:-  Валенсия - - -
22:45 сегодня  Сельта -:-  Севилья 3.45 3.6 2.05
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 70’  Эмполи 2:2  Кьево 1.97 3.4 3.95
20:00 сегодня  Наполи -:-  Сампдория 1.3 5.2 11
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Парма - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Закончился первый тайм  Герта 0:0  Вольфсбург 2.3 3.4 3.1
17:30 Закончился первый тайм  Айнтрахт Ф 1:1  Боруссия Д 3.2 3.6 2.15
17:30 Закончился первый тайм  Байер 0:1  Бавария 5.2 4.2 1.6
17:30 Закончился первый тайм  Хоффенхайм 1:0  Фортуна 1.42 4.8 6.9
17:30 Закончился первый тайм  Нюрнберг 0:0  Вердер 4.1 3.9 1.8
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Боруссия М 2.35 3.4 2.95
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Монако -:-  Тулуза 1.75 3.7 4.6
22:00 сегодня  Анже -:-  Дижон 2 3.35 3.9
22:00 сегодня  Ренн -:-  Амьен 1.65 3.5 6
23:00 сегодня  Реймс -:-  Марсель 2.7 3 2.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
17:00 71’ Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент 0:0 Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 2:3 Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1.65 3.25 6.4
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 4:3 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 13 8.5 1.15
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3:0 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.16 7.3 15
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗираЗира 0:2 Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 1.95 2.55 5.6
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 0:1 Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 2.03 3.35 3.45
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия -:- Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак -:- Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли -:- Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 2.2 2.95 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВораВора -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер -:- Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 2:1 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.77 3.5 4.4
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.4 3.27 2.8
18:00 24’ Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 1:0 Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 29’ Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.85 3.3 2.35
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.85 3.25 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.27 3.55 2.85
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.3 2.7
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 0:0 Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.4 3.2 2.85
18:00 27’ Логотип футбольный клуб БериБери 0:0 Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.42 4.17 7.3
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.65 3.17 2.6
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 0:0 Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.13 3.15 3.35
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 0:0 Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 2.13 3.25 3.25
18:00 25’ Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1:0 Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.4 4.4 7.5
18:00 26’ Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 0:1 Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.35 3.37 2.85
18:00 27’ Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 0:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.53 4 5.6
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.5 3.23 2.75
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 2.3 3.17 3.1
18:00 25’ Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.2 3.25 2.2
18:00 26’ Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 0:0 Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2 3.15 3.85
18:00 27’ Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 0:0 Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.77 3.8 3.95
18:00 27’ Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 0:0 Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.5 3.05 2.8
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 0:0 Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.75 3.8 4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.5 3.25 2.8
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.2 3.27 3.25
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1:2 Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.92 3.25 3.95
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.2 3.15 3.4
18:00 25’ Логотип футбольный клуб УиганУиган 1:0 Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.25 3.25 3.05
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:1 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.1 3 3.6
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 0:0 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.27 5.3 11.5
18:00 28’ Логотип футбольный клуб РедингРединг 0:0 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.1 3.55 2.15
18:00 24’ Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 0:0 Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1.63 3.65 5.6
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 3.15 3.05 2.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 1.8 3.65 3.9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 3:1 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.35 3 3.15
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.75 3 2.1
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3:1 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.1 2.9 3.85
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо -:- Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3 3 2.45
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 1:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.62 3.8 5
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес 2:2 Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:1 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
04:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.6 3.55 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 4.05 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.58 4.1 5.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 9 5.6 1.28
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 1:2 Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1.9 3 4.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.8 2.95 2.55
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.5 3.1 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.42 4.1 7.6
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 1.4 4.5 7.3
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 3:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 6:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.4 4.7 6.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.25 4.6 19
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 4 3.2 1.95
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 3:1 Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.9 3 2.5
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 0:0 Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.15 6.3
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос 0:1 Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 1:2 Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 5.3 3.35 1.68
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 3:2 Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.2 3.15 3.2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 2:1 Логотип футбольный клуб АаленАален 1.23 5.3 12.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 2:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.1 8 17
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 69’ Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1:2 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 2.8 3.05 2.55
17:00 72’ Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.08 3 3.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1.8 3.3 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.9 3 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.77 3.55 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.7 3.2 5.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 67’ Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 0:0 Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.3 2.9 3.3
17:00 68’ Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 67’ Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2:0 Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.85 2.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 2.95 4.6
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 4.35 4.5 1.57
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 28’ Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 1:1 Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.15 7.5 17
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 4:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МинскМинск 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн 2.9 2.55 2.9
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:4 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 4:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 3.1 3 2.45
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 1:0 Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГомельГомель 1:0 Логотип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)Белшина - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 2:1 Логотип футбольный клуб Сьярка Тар (Тарнобрцег)Сьярка Тар - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2:0 Логотип футбольный клуб Видзев (Лодзь)Видзев - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 1:1 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1:0 Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 1.35 4.3 9.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 2:1 Логотип футбольный клуб ПаневежисПаневежис - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:2 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:4 Логотип футбольный клуб ЗнДЗнД - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо 1:2 Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс 0:0 Логотип футбольный клуб СандвикенСандвикен - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер 0:0 Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 0:2 Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп 9 3.4 1.5
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск 1:1 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3:1 Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.15 2.5 4.6
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 0:0 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВиборгВиборг 3:2 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 5:3 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе 3:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АуэрбахАуэрбах -:- Логотип футбольный клуб Хеми ЛейпцигХеми Лейпциг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг 5:0 Логотип футбольный клуб ТваакерсТваакерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 2:1 Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 1.5 3.65 7.3
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 2:2 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.2 3.25 3.15
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:00 82’ Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар - - -
17:00 71’ Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 0:1 Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т - - -
17:00 45’ Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 0:0 Логотип футбольный клуб Бенатки над ЖизеруБенатки над Жизеру - - -
17:00 74’ Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 2:2 Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
23:30 сегодня  США -:-  Коста-Рика - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 1:2 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:4 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 1.65 3.9 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.6 3.3 2.6
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.25 6 9.5
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 3:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.15 3.2 3.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.95 3.67 1.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 1:1 Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1:1 Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1:3 Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.05 3.35 3.55
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1:0 Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.07 11.5 22
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.15 3.35 2.15
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур -:- Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас -:- Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1:0 Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй - - -
17:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс 0:0 Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли - - -
17:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ - - -
17:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 70’ Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 7:1 Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.07 9.5 24
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2.7 2.8 2.85
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:0 Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 26’ Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 0:0 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 27’ Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл 3:0 Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1:2 Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 2.6 3.2 2.7
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«Челси» - «Хаддерсфилд»: стартовые составы

сегодня, 17:10
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Хаддерсфилда» на матч 25-го тура чемпионата Англии.

«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Баркли, Игуаин, Азар, Виллиан

«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Смит, Конголо, Бакуна, Биллинг, Качунга, Муй, Диахаби, Леве, Мбенза, Шиндлер

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что сегодня «Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюкаслом».

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Медив
Медив ответил SaLLMaN
   65 / 813
сегодня в 17:41
Старик оказался не на шутку упёртым пеньком, что спасёт его от этой движухи только одно, увольнение 😂😂😂 Как можно выпускать Кудесника, если наш опорник который в своей новой роли играющий 6 -8 месяцев, забил столько же.Идиот курилка.
Как думаешь, если мы сейчас назовем три замены Сарри по ходу матча, c какой вероятностью мы угадаем?:)
SaLLMaN
SaLLMaN ответил Медив
   647 / 813
сегодня в 17:36
Мда, опять переставляет старик кровати вместо того, чтобы сразу поменять б...й
Старик оказался не на шутку упёртым пеньком, что спасёт его от этой движухи только одно, увольнение 😂😂😂
Как можно выпускать Кудесника, если наш опорник который в своей новой роли играющий 6 -8 месяцев, забил столько же.Идиот курилка.
Медив
Медив
   65 / 813
сегодня в 17:32
Мда, опять переставляет старик кровати вместо того, чтобы сразу поменять б...й
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