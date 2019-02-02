«Челси» - «Хаддерсфилд»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Хаддерсфилда» на матч 25-го тура чемпионата Англии.
«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Баркли, Игуаин, Азар, Виллиан
«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Смит, Конголо, Бакуна, Биллинг, Качунга, Муй, Диахаби, Леве, Мбенза, Шиндлер
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что сегодня «Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюкаслом».
Как можно выпускать Кудесника, если наш опорник который в своей новой роли играющий 6 -8 месяцев, забил столько же.Идиот курилка.
Как можно выпускать Кудесника, если наш опорник который в своей новой роли играющий 6 -8 месяцев, забил столько же.Идиот курилка.