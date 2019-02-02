«Ювентус» внёс изменения в заявку команды на Лигу чемпионов

сегодня, 07:06

«Ювентус» внёс несколько изменений в заявку команды на Лигу чемпионов.

Ушедшего в катарский клуб защитника Мехди Бенатиа заменил арендованный у «Лацио» Мартин Касерес, а перенёсшего в декабре операцию хавбека Хуана Куадрадо – Леонардо Спинаццола.

Полностью заявка туринской команды выглядит так: Щесны, Перин, Пинсольо, Де Шильо, Кьеллини, Касерес, Пьянич, Хедира, Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Матюиди, Барцальи, Манджукич, Кин, Бонуччи, Канселу, Джан, Ругани, Бентанкур, Бернардески, Спинаццола.