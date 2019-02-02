«Локомотив» прилетел на второй сбор в Испанию

«Локомотив» прибыл на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию. Московский клуб отправился на второй сбор в составе 28 футболистов:
вратари: Гильерме, Медведев, Коченков, Сычев;
защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов;
полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал.Миранчук, Миронов, Тугарев;
нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.
Сбор продлится до 14 февраля.
Напомним, что недавно «Локомотив» на сборе в Катаре принял участие в товарищеском турнире, победителем которого стал «Спартак».