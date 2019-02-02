«Локомотив» прилетел на второй сбор в Испанию

сегодня, 17:26

«Локомотив» прибыл на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию. Московский клуб отправился на второй сбор в составе 28 футболистов:

вратари: Гильерме, Медведев, Коченков, Сычев;

защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов;

полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал.Миранчук, Миронов, Тугарев;

нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.

Сбор продлится до 14 февраля.

Напомним, что недавно «Локомотив» на сборе в Катаре принял участие в товарищеском турнире, победителем которого стал «Спартак».