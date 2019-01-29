Стали известны соперники «Зенита» на втором сборе

Официальный сайт «Зенита» сообщает, что определились соперники клуба на ближайших сборах в Испании. Команда отправится в Аликанте в четверг, 31 января, и сыграет там три товарищеских матча.
2 февраля петербуржцы встретятся с клубом из испанской Сегунды «Эльче».
4 февраля «сине-бело-голубые» сыграют с действующим чемпионом Люксембурга «Дюделанжем».
В третьем матче «Зенит» встретится с «Сарпсборгом». Матч пройдет 8 февраля.
Ну хоть в кои-то веки с настоящим европейским чемпионом встретятся, а то когда ещё доведётся
Ну хоть в кои-то веки с настоящим европейским чемпионом встретятся, а то когда ещё доведётся
эх паредс
эх паредс