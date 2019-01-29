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«Зенит» хлопнул дверью по «Ростову»

сегодня, 10:30

Зимний турнир с участием российских клубов получился интересным. «Соккер.ру» - о последнем аккорде «Зенита» в матче с «Ростовом».

Если собирать впечатления по такому спорному поводу, как игры на товарищеском турнире в Катаре, то они получатся неоднозначными. По отношению к «Зениту» - уж точно. Петербургская команда оставила больше вопросов. Но проблема и преимущество таких турниров в том, что по ним с достаточной достоверностью сложно судить о том, насколько та или иная команда готова к продолжению сезона. 

После матчей с «Локомотивом» и «Спартаком» к «Зениту» и Сергею Семаку было много претензий. Очевидно, что сказывался поздний выход петербуржцев из отпуска. Тренер постарался дать команде отдохнуть по максимуму после невнятного завершения первой части сезона, которое в Петербурге все стараются забыть, стереть из памяти. 

Для этого нужно было полноценно отдохнуть. Но проблема в том, что чем дольше отдыхаешь, тем сложнее физически форсировать подготовку в более сжатые сроки к началу второй части. А у «Зенита» она стартует очень рано – уже 12 февраля состоится матч с «Фенербахче» в Стамбуле. Прогресс в форме должен быть стремительным. 

Первые же матчи в Катаре показали, что прогресса нет, напротив, «Зенит» выглядит полностью разбалансированным, разлаженным. Все линии петербургской команды играли с московскими клубами с большими сбоями, с осечками, так что и поражение от «Локомотива», и поражение от «Спартака» не вызывали никаких разночтений и выглядели совершенно справедливыми. По содержанию и качеству игры «Зенит» уступил обоим. 

Впрочем, Семак твердил о том, что результат не самое главное, он решал свои задачи, раскрывая для себя, видимо, какие-то общие аспекты игры и индивидуальные возможности, способности футболистов. Матч с «Ростовом» прошел по совершенно иному сценарию. Хотя нужно для начала сказать и о ростовчанах. 

Валерий Карпин тоже сразу подчеркнул, что никаких турнирных задач не ставит для своей команды на соревнованиях в Дохе. И сосредоточился на оттачивании своей игры, к которой «Ростов» приучил в первой части сезона. Он тоже проиграл «Локомотиву» и «Спартаку», но при этом смотрелся на их фоне более слаженной и цельной командой, чем «Зенит», показывал более содержательный и более командный футбол. 

Так что в этом своеобразном матче за третье место турнира в Дохе было сложно что-то предсказывать. И итоговый счет 5:0 в пользу «Зенита» не совсем вяжется с той картиной, которая наблюдалась на поле. По первому тайму применительно к «Зениту» можно было сказать лишь то, что Андрей Лунев в полном порядке. 

Вратарь несколько раз откровенно спас петербуржцев, оставив ворота в сухости, а команду – в игре. Та отплатила ему только к концу тайма, когда Кузяев открыл счет. В целом «Зенит» словно продолжал тот невыразительный футбол, который показывал ранее, особенно «рыхло» смотрелся центр поля, от чего рушились все возможные связки впереди и сзади. Но после перерыва, когда состоялась традиционная перетасовка составов, «Ростов» совсем потерялся. 

Перестановки пошли на пользу «Зениту», точнее, сначала то, что Семак оставил на поле Дзюбу, который вскоре забил. Потом Шатов использовал ошибку вратаря соперника, и вот уже счет стал незаметно разгромным. А на последних минутах, когда ростовчане явно устали, свежий Терентьев оформил дубль и сделал счет неприличным. 

Да, большой разгром, но он не выглядит тотальным разгромом по игре, не выглядит как нечто, данное из-за большой разницы в исполнении, тактике или содержании. Впрочем, это говорит лишь о форме «Зенита» в конкретный момент, а зимой форма может меняться изо дня в день, слишком много относительных факторов, нюансов подготовки обеих команд. Вот и Артем Дзюба призывает не делать поспешных выводов:

Всегда приятно побеждать, но это просто сбор, у нас подготовка к другим вещам. Я видел, что многие негодуют. Я всегда говорил: не надо делать преждевременных выводов. Как сборную костерили по товарищеским играм... по контрольным играм... и потом как все произошло. Давайте дождемся официальных игр, тогда и будем говорить.

У нас любят поговорить до сих пор, но мы готовимся. Понятно, что нужно во многих аспектах прибавлять. Нам не нравится проигрывать, но если бы мы сейчас вышли на пик, то что бы дальше делали? Лучше проиграть здесь. При Спаллетти было - он все сборы проиграл, а потом понеслись. Надеемся, что сейчас будет так.

Но наверняка болельщиков, о которых говорит Дзюба, волнуют не столько поражения от «Локомотива» и «Спартака» в январе, не столько невнятный один тайм с «Ростовом», сколько сочетание этих настораживающих событий с тем грустным футболом, который команда показывала в конце прошлого года, в официальных матчах. Но тренеры об этом не говорят.

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»):

Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту». «Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре. Великолепный турнир, великолепные условия. В концовке ничего подсказывать не надо, потому что получили нагрузки. Не реагировали на счет и игру. Сейчас много будет хорошего видео о том, как нельзя и не стоит играть.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): 

Абсолютно никакого значения не нужно придавать. Это контрольная игра, товарищеская, тренировочная. Как угодно можно назвать. У нас была возможность почувствовать игровой ритм, результат. Выигрывать всегда приятно, проигрывать – неприятно. Это нормальный процесс. То, что мы увидели на табло, – не главное.

Проделали чуть больше работы, чем на первом предсезонном сборе. Сделали так, потому что у нас близко игра. Пришлось потерпеть футболистам. Что касается турнира, то результаты не всегда приятны, но это не играет главной роли. В каждой команде два-три футболиста не в лучшем состоянии – и уже совсем другой футбол. Другое дело, командное состояние.

Пока еще команды набирают кондиции. Есть разбалансированность состояний. Для нас эти игры – шанс посмотреть на игроков, возможности которых мы хотели бы дополнительно проверить.

Остается рассчитывать, что поиск, который ведут тренеры во время зимних сборов и матчей, завершится аккурат к официальным матчам. Чтобы потом не было повода вспоминать о настороженном настроении, которое оставили игры на турнире в Катаре, где «Зенит» хорошо сыграл один тайм из шести.

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Все комментарии
Palex
Palex
   210 / 791
сегодня в 11:40
А Спартак считает это супер турниром и хочет его выиграть,так как в офицальных соревнованиях им ничего не светит
spartach n1
spartach n1
   2 / 791
сегодня в 11:28
Не зенит хлопнул,а Ростов подал на пропитание ))
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   63 / 791
сегодня в 11:26
Громко хлопнул дверью на этих тренировках.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 791
сегодня в 11:22
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       64 / 791
    сегодня в 11:15
    Загаловок странный!
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       510 / 791
    сегодня в 10:58
    Самое главное, что произошло в Катаре, кроме того, что Зенит тренировался, так это то, что Лунёв вернулся))) Андрюха справился со своим сбоем, который случился в конце прошлого сезона и продолжался в Катаре, первый гол Локо...вообщем Андрей успокоился и отдохнул, и Мусаев отлично провёл время на поле...а всё остальное не имеет значение...товарники они и в Африки товарники...
    номер 12
    номер 12
       146 / 791
    сегодня в 10:35
    Правильно, не надо придавать особого значения этому кубку. Не важно, 5:0, 0:3 - главное набор формы. Семак давал игрокам отдохнуть в первых двух мачтах, а в третьем дал установку на победу. Карпин поступил наоборот, отсюда и результат.
    piercman
    piercman
       110 / 791
    сегодня в 10:25
    в результате этой игры опозорился - кто бы вы думали? - спартак! 😄
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