«Крылья Советов» вылетели на второй сбор

сегодня, 12:58

«Крылья Советов» вылетели из Москвы в Анталию, откуда отправятся в Белек, где проведет второй учебно-тренировочный сбор. Уже вечером у команды запланированы тренировка.

Самарцы отправились в Турцию в следующем составе: Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Геннадий Киселев, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Сергей Корниленко, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников.

Второй сбор продлится с 31 января по 13 февраля. «Крылья Советов» планируют провести четыре контрольных матча: 2 февраля - с болгарским «Ботевом», 6 февраля - с сербским «Партизаном», а 12 февраля - с латвийским «Спартаком» и казахстанским «Кайсаром». О времени начала поединков будет сообщено дополнительно.

Сегодня также «Зенит» вылетел на сбор в Испанию.