Шакири: «Мы должны отдать все силы в матчах против „Баварии“»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Я играл в Германии, так что я знаю немного о том, как противостоять немецким командам. Мы должны быть уверенны в своих силах, нам необходимо отдать все силы в матчах против «Баварии», чтобы пройти дальше. Я убежден, что с тем подбором игроков, который есть у «Ливерпуля», мы способны добиться многого.