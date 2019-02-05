«Боруссия» Д - «Вердер»: Витсель выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы дортмундской «Борусии» и «Вердера» на матч 3-го раунда Кубка Германии.
«Боруссия Д»: Эльшлегел, Хакими, Вайгль, Топрак, Диалло, Витсель, Дилейни, Пулишич, Ройс, Геррейру, Гетце.
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Лангкамп, Мойсандер, Аугустинссон, Классен, Шахин, Баргфреде, Рашица, Крузе, Эггештайн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом раунде лидеры Бундеслиги выбили «Унион».
Вперёд, БВБ! Хорошей игры и удачного исхода!
Вперёд, БВБ! Хорошей игры и удачного исхода!