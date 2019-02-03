«Реал» - «Алавес»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Алавеса» на матч 22-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Куртуа, Одриосола, Рамос, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро, Себальос, Бэйл, Бензема, Винисиус Жуниор
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Марипан, Вигарай, Ману Гарсия, Вакасо, Пина, Кальери, Хони, Бурги
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией».
Себа скоро Крооса на банку посадит).
Иско прочно полирует лавку,даж жаль парня.
Себа скоро Крооса на банку посадит).
Иско прочно полирует лавку,даж жаль парня.
На ходу он сейчас!
На ходу он сейчас!