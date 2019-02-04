Зинченко попал в заявку «Манчестер Сити» на плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» опубликовал заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов. В ней оказался украинец Александр Зинченко.
В основном списке «Манчестер Сити» - 22 футболиста:
вратари: Эдерсон, Браво, Гримшоу;
защитники: Уокер, Данило, Компани, Стоунз, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Менди, Сэндлер.
полузащитники: Стерлинг, Делф, Сане, Б. Силва, Фернандиньо, Марез, Де Брюйне, Гюндоган, Д. Сильва.
нападающий: Агуэро.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «горожанам» предстоит сыграть с «Шальке».
Вот офф.
Странно, что травмированный Браво попал, а Жезус нет.
Вот офф.
Странно, что травмированный Браво попал, а Жезус нет.