«Вест Хэм» начал поиски болельщика, оскорблявшего Салаха

сегодня, 18:06

«Вест Хэм» вместе с полицией Лондона ищет болельщика, оскорбившего по расовому признаку нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в недавнем матче АПЛ (1:1). Фанат выкрикивал нелицеприятные вещи в адрес египтянина, когда тот подавал один из угловых.

«Вест Хэм» выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что не приемлет любые проявления расизма. Также клуб сообщил о возможной пожизненной дисквалификации для виновного болельщика, если его удастся идентифицировать.

В свою очередь, «Ливерпуль» будет держать связь с «молотками» по поводу данного расследования. Сам Салах ни о какой проблеме не упоминал.