«Наполи»: Отклонение апелляции по Кулибали – это удар по борьбе с расизмом

«Наполи» выступил с официальным заявлением после того, как Федерация футбола Италии отклонила апелляцию неаполитанского клуба относительно дисквалификации защитника Калиду Кулибали.

Игрок «Наполи» был удалён на 80-й минуте выездного матча 18-го тура Серии А с «Интером» (0:1). Арбитр встречи удалил Кулибали за аплодисменты в его адрес. Ранее сенегальский футболист и представители «Наполи» просили судью применять меры и остановить игру из-за расистских оскорблений с трибуны фанатов «Интера».

Отклонение нашей апелляции — это огромный удар не только по футболу, но и по борьбе с любыми формами дискриминации, которая до сих пор существует как в футболе, так и в обществе.

Дух борьбы, которую УЕФА уже долгое время ведёт при поддержке нашего клуба, был унижен. Это также поражение для тех, кто ошибочно полагает, что в футболе нет расизма, что оскорбления в адрес темнокожих, неаполитанцев и евреев звучат со стороны лишь некоторых людей.

Тысячи людей (7400 - по оценкам представителя Федерации на стадионе) оскорбляли Кулибали за его цвет кожи. Также звучали оскорбления в адрес неаполитанцев. Эти скандирования оказались настолько расистскими, что были включены в протокол, требующий временно останавливать игру при подобных ситуациях.

УЕФА и ФИФА осуждают произошедшее, заявляя, что протокол не был соблюден, и игру следовало остановить. Мэры, художники, представители культуры и футбольные коллеги Кулибали и Анчелотти также выражают свою солидарность и отвращение к ситуации. Редко в Италии мы видели такое единодушное осуждение даже на социальном уровне.

Кулибали, футбол и футбольные организации выходят из этой ситуации с чувством унижения. Снятие дисквалификации с Кулибали должно было стать логическим завершением инцидента, несмотря ни на какие правила и карточки.

Футбол умирает, потому что футбол — это страсть, которая объединяет миллионы людей во всем мире и не может быть высмеяна подобным образом.

В тот вечер была упущена прекрасная возможность. К сожалению, мы получили подтверждение того факта, что ещё многое предстоит сделать и изменить.