«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью, Черышев забил гол

В первом матче полуфинала Кубка Испании «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией».
Севилья, стадион «Бенито Вильямарин».
«Бетис» - «Валенсия» - 2:2 (1:0)
Голы: Морон Гарсия 45, Хоакин 54 - Черышев 70, Гамейро 90+2.
«Бетис»: Хоэль, Бартра (Хави Гарсия 10), Сидней, Манди, Гуардадо, Вильям Карвалью, Фирпо Адамес (Франсис Герреро 80), Хоакин, Морон Гарсия (Хесе 78), Ло Чельсо, Каналес
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Валенсия»: Хауме, Паулиста, Гарай, Гайя, Пиччини, Парехо, Коклен (Кондогбиа 58), Черышев, Солер (Васс 79), Мина (Гамейро 58), Родриго
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Фирпо Адамес 15, Родриго 53, Солер 65, Парехо 73.
Судья: Карлос дель Серро Гранде.
В другом полуфинале «Барселона» и «Реал» сыграли вничью.
Черышев зверь😎💪⚽️
Желаю взять Кубок!
Черышев зверь😎💪⚽️
Желаю взять Кубок!