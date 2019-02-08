«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью, Черышев забил гол

Александр Головин после возвращения Жардима на тренерский мостик «Монако» забил

Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля. «Соккер.ру»

«Зенит» и «Краснодар» возобновят футбольный сезон на следующей неделе играми ЛЕ,

Хорошего настроения и и позитивного настроя в определении лучших !

Говорят о спартаковском футболе и о кадрах, а «Соккер.ру» обращает внимание на